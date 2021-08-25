Günlük burç yorumları (25 Ağustos 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 25 Ağustos 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

25.08.2021 - 00:14

Günlük burç yorumları (25 Ağustos 2021) - 1

Hayal kırklığına açık bir gün

Banka işleri ve para konularıyla ilgilenirken dikkat edin. Beş gün boyunca önünüze bol keseden atan tipler çıkabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (25 Ağustos 2021) - 2

Koç

Ayrılık veda konuşmaları veya planları pek çok duyacak olabilirsiniz bu aralar. Siz kendi ilişkinize dikkat edin bu yeter. Gerisini boş verin gitsin.

Günlük burç yorumları (25 Ağustos 2021) - 3

Boğa

Sizin için bencil diyebilirler, cimri diyebilirler, yani hakkınızda bugün denmedik laf kalmayabilir. Kulaklarınızı bu laflara kapatın gitsin.

Günlük burç yorumları (25 Ağustos 2021) - 4

İkizler

Bütün bir gün çalışmak yerine sağınızla solunuzla lak lak yapmak isteyebilirsiniz. Bunu yapmayın, çünkü önümüzdeki günlerde zorlanırsınız.

Günlük burç yorumları (25 Ağustos 2021) - 5

Yengeç

Çalışma alanında doğru bir planlama yapabilir ve bu planlarınıza iş ve işle ilgili kişileri davet edebilirsiniz. Uyumlu olursanız kazanırsınız.

Günlük burç yorumları (25 Ağustos 2021) - 6

Aslan

Bugün önünüze güzel fırsatlar çıkabilir bunları doğru ve güzel bir biçimde değerlendirmeyi başarırsanız ne ala. Fırsatlar kimden gelir belli olmaz.

Günlük burç yorumları (25 Ağustos 2021) - 7

Başak

Ortak gelirler konusunda bu aralar bazı sıkıntılar yaşamanız olası. Ama bu problemlerin bir tek nedeni siz değilsiniz. Haksızlık etmeyin kendinize.

Günlük burç yorumları (25 Ağustos 2021) - 8

Terazi

Çözüm bulmak, insanlara yardımcı olmak elbette çok saygın, kutsal bir davranış ama siz bir dönüp kendinize bakın sonra koşturun ona buna.

Günlük burç yorumları (25 Ağustos 2021) - 9

Akrep

Evet belki bugün biraz kendinizi halsiz ve bitkin hissedebilirsiniz ama merak etmeyin bu durum geçici sadece sinirlerinize hakim olun yeter.

Günlük burç yorumları (25 Ağustos 2021) - 10

Yay

Çocuklarınız varsa çocuklarla ilgili konularda kendinizi çok fazla kasmamaya, durumu düzeltmek adına çevrenizi de yormayın derim.

Günlük burç yorumları (25 Ağustos 2021) - 11

Oğlak

Bugün aile büyükleriniz sizi sinir edebilir, manalı manasız konularda sabrınızı resmen sınayabilirler. Susup durumu idare edeceksiniz.

Günlük burç yorumları (25 Ağustos 2021) - 12

Kova

Bugün yakın çevrenizle düşünce ayrılığı içine girebilirsiniz ve bu sizi biraz gereksiz konuşmalar içine itebilir. Haklı olduğunuz konuda taviz vermeyin.

Günlük burç yorumları (25 Ağustos 2021) - 13

Balık

Evet nakit konusunda bu artalar başınız biraz ağrıyabilir. Öyle mi yapsam böyle mi yapsam diye kaygılanabilirsiniz. Ama bilin ki bu geçici.

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