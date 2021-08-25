Günlük burç yorumları (25 Ağustos 2021)

25.08.2021 - 00:14
Hayal kırklığına açık bir gün
Banka işleri ve para konularıyla ilgilenirken dikkat edin. Beş gün boyunca önünüze bol keseden atan tipler çıkabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Ayrılık veda konuşmaları veya planları pek çok duyacak olabilirsiniz bu aralar. Siz kendi ilişkinize dikkat edin bu yeter. Gerisini boş verin gitsin.
Boğa
Sizin için bencil diyebilirler, cimri diyebilirler, yani hakkınızda bugün denmedik laf kalmayabilir. Kulaklarınızı bu laflara kapatın gitsin.
İkizler
Bütün bir gün çalışmak yerine sağınızla solunuzla lak lak yapmak isteyebilirsiniz. Bunu yapmayın, çünkü önümüzdeki günlerde zorlanırsınız.
Yengeç
Çalışma alanında doğru bir planlama yapabilir ve bu planlarınıza iş ve işle ilgili kişileri davet edebilirsiniz. Uyumlu olursanız kazanırsınız.
Aslan
Bugün önünüze güzel fırsatlar çıkabilir bunları doğru ve güzel bir biçimde değerlendirmeyi başarırsanız ne ala. Fırsatlar kimden gelir belli olmaz.
Başak
Ortak gelirler konusunda bu aralar bazı sıkıntılar yaşamanız olası. Ama bu problemlerin bir tek nedeni siz değilsiniz. Haksızlık etmeyin kendinize.
Terazi
Çözüm bulmak, insanlara yardımcı olmak elbette çok saygın, kutsal bir davranış ama siz bir dönüp kendinize bakın sonra koşturun ona buna.
Akrep
Evet belki bugün biraz kendinizi halsiz ve bitkin hissedebilirsiniz ama merak etmeyin bu durum geçici sadece sinirlerinize hakim olun yeter.
Yay
Çocuklarınız varsa çocuklarla ilgili konularda kendinizi çok fazla kasmamaya, durumu düzeltmek adına çevrenizi de yormayın derim.
Oğlak
Bugün aile büyükleriniz sizi sinir edebilir, manalı manasız konularda sabrınızı resmen sınayabilirler. Susup durumu idare edeceksiniz.
Kova
Bugün yakın çevrenizle düşünce ayrılığı içine girebilirsiniz ve bu sizi biraz gereksiz konuşmalar içine itebilir. Haklı olduğunuz konuda taviz vermeyin.
Balık
Evet nakit konusunda bu artalar başınız biraz ağrıyabilir. Öyle mi yapsam böyle mi yapsam diye kaygılanabilirsiniz. Ama bilin ki bu geçici.