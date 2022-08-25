Günlük burç yorumları (25 Ağustos 2022)

Haberler 25.08.2022 - 00:02
Ay, Aslan burcuna geçti. Gösterişli olan her şey ilgi odağınız olabilir. İçinizde tutmak yerine paylaşımda olmayı tercih edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Fiziksel anlamda hareketliliğe ihtiyacınız olabilir, her anlamda kendinizi göstermek isteyebilirsiniz.
BOĞA
Ailenize oldukça cömert davranabilir, sevgi ve huzur dolu hissedebilirsiniz.
İKİZLER
Yakın çevrenizi sevindirecek haberler verebilirsiniz, sürpriz telefonlar gününüzü güzelleştirebilir.
YENGEÇ
Harcamalarda abartıya kaçabilir, sevdiklerinizi ve kendinizi şımartma arzusu duyabilirsiniz.
ASLAN
Kendinizle daha barışık hissedebilir, duygusal ihtiyaçlarınızı yansıtırken daha dolaysız bir yaklaşımı tercih edebilirsiniz.
BAŞAK
Gururunuzu alçakgönüllü davranarak örtmeye meyilli olabilirsiniz. Yaptıklarınızın takdir görmesi önemli bir motivasyon kaynağı olabilir.
TERAZİ
Sosyal gruplarda odak noktası olabilirsiniz, arkadaş çevrenize yardım etmeniz gerekebilir.
AKREP
Kariyer ve iş hayatında parlama vakti. Sessiz ve disiplinli ilerlerken bilgi ve deneyimlerinizi diğerleriyle paylaşabilirsiniz.
YAY
Eğitim alanında yeni ve büyük atılımlar söz konusu olabilir, seyahat ve geziler gündeminizde yer alabilir.
OĞLAK
Sabit giderleriniz artış gösterebilir, finansal konularla meşguliyet gösterebilirsiniz.
KOVA
İlişkilerinizde biz demek yerine biraz daha karşı tarafın yoğunluğunu ve varlığını görmeyi arzulayabilirsiniz.
BALIK
Günlük hayatınıza kişisel bakım ve düzen gibi konularda yenilik getirebilir, daha iyi hissetmeye ihtiyaç duyabilirsiniz.