Günlük burç yorumları (25 Ağustos 2025)

Akrep: Bugün derinleşme ve yüzleşme zamanı. Maddi ve manevi ortaklıklarınızla ilgili bir konu netlik kazanabilir. Finansal alanda bir borç, miras veya yatırım hakkında beklediğiniz bir gelişme yaşanabilir. Ancak bu süreçte detaylara dikkat etmeli, her adımı planlı atmalısınız. Duygusal olarak da oldukça hassas bir gündesiniz. Özellikle ilişkinizde bastırdığınız duygular yüzeye çıkabilir. Bu yüzden dürüstlük ve açıklık en iyi yol olacaktır. İçsel dönüşümünüzü başlatmak için elinizde güçlü bir fırsat var. Kendinizle yüzleşmek sizi güçsüz kılmaz, aksine sizi yeniden doğurur. Karanlıkla barışan, ışığı daha iyi görür.