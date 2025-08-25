Günlük burç yorumları (25 Ağustos 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 25 Ağustos 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün zihinsel açıdan oldukça üretkensiniz. Fikirlerinizle çevrenizde dikkat çekebilir, özellikle iş ortamında öne çıkabilirsiniz. Ancak bu enerjiyi verimli kullanabilmek için bir plan dâhilinde hareket etmelisiniz. İletişim trafiğiniz artarken yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olmanız gerekebilir. Yazışmalar, görüşmeler, sunumlar açısından da destekleyici bir gün. Kardeşler, yakın akrabalar veya komşularla yapılacak bir konuşma, geçmişte çözümsüz kalan bir meseleyi nihayet tatlıya bağlayabilir. Kısa yolculuklar gündeminize gelebilir.