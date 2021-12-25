Günlük burç yorumları (25 Aralık 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 25 Aralık 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 25.12.2021 - 05:36

Günlük burç yorumları (25 Aralık 2021) - 1

Bugün sağlık konusunu ele alın.

Beden ve ruh sağlığı konusunda yeni başlangıçlara girişebilirsiniz. Hadi sıvayın kolları.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (25 Aralık 2021) - 2

Koç

Sosyalleşin, aktif olun ve bir kişisel gelişim projesi başlatın. Hayatınızda artık yeni bir şeylere girişin. Heyecanınız yüksek olsun.

Günlük burç yorumları (25 Aralık 2021) - 3

Boğa

Hedeflerinize ulaşmak için birlikte çalışmanız gerekenlerle karşı karşıya gelmemek için kelimelerinizi akıllıca seçin. Biraz politik olun.

Günlük burç yorumları (25 Aralık 2021) - 4

İkizler

Ev tadilatı yapmak, eksiği tamamlamak, fazla harcama yapmadığınız sürece bugün sizi iyi hissettirebilir. Bu işlere zaman ayırın.

Günlük burç yorumları (25 Aralık 2021) - 5

Yengeç

Dikkatle dinleyin ama kimsenin zamanınızı çalmasına izin vermeyin. Eskiden zevk aldığınız hobilere, etkinliklere veya eğlencelere geri dönün.

Günlük burç yorumları (25 Aralık 2021) - 6

Aslan

Kıskançlık yaşıyorsanız bir ilişkide bilin ki o ilişkinin dinamiklerinde bir sıkıntı var. O nedenle bugün özellikle bu konuda düşünün.

Günlük burç yorumları (25 Aralık 2021) - 7

Başak

Genel giderlerinizi azaltacak değişiklikler yaparsanız maddi olarak fayda sağlarsınız. Harcamalara bugün dikkat!

Günlük burç yorumları (25 Aralık 2021) - 8

Terazi

Kendi işinizi yapmanız ve paranızı iyi bir getiri elde edeceğini bildiğiniz yere yatırmanız önemlidir. 2022’yi bu anlamda dantel gibi işleyin derim.

Günlük burç yorumları (25 Aralık 2021) - 9

Akrep

Zihninizi ve ilgi alanlarınızı genişletmeye daha fazla önem verin. Kendi başarılarınıza odaklanmanız gerekirken milletin işine burnunuzu sokmayın.

Günlük burç yorumları (25 Aralık 2021) - 10

Yay

Sözlü bir anlaşma ve sıkı bir program, hedefinizde kalmanıza ve beladan uzak durmanıza yardımcı olacaktır. Cümleleri özenli kurun.

Günlük burç yorumları (25 Aralık 2021) - 11

Oğlak

Başkalarını takip etmeye veya başka birinin beklentilerini karşılamaya çalışmak sizin için bugün zaman kaybı olacaktır. Kendinize zaman ayırın.

Günlük burç yorumları (25 Aralık 2021) - 12

Kova

Yüksek ruhlu tavrınız ve kendinizi ifade etme konusundaki keskin yeteneğinizi bugün sonuna kadar kullanın.

Günlük burç yorumları (25 Aralık 2021) - 13

Balık

Gerçek bilgileri aldığınızdan emin olmak için kaynaklarınızı kontrol edin. Karşılaştığınız durum ne olursa olsun, tüm yönleriyle bakın.

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