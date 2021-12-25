Günlük burç yorumları (25 Aralık 2021)

Haberler - ntv.com.tr 25.12.2021 - 05:36
Bugün sağlık konusunu ele alın.
Beden ve ruh sağlığı konusunda yeni başlangıçlara girişebilirsiniz. Hadi sıvayın kolları.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sosyalleşin, aktif olun ve bir kişisel gelişim projesi başlatın. Hayatınızda artık yeni bir şeylere girişin. Heyecanınız yüksek olsun.
Boğa
Hedeflerinize ulaşmak için birlikte çalışmanız gerekenlerle karşı karşıya gelmemek için kelimelerinizi akıllıca seçin. Biraz politik olun.
İkizler
Ev tadilatı yapmak, eksiği tamamlamak, fazla harcama yapmadığınız sürece bugün sizi iyi hissettirebilir. Bu işlere zaman ayırın.
Yengeç
Dikkatle dinleyin ama kimsenin zamanınızı çalmasına izin vermeyin. Eskiden zevk aldığınız hobilere, etkinliklere veya eğlencelere geri dönün.
Aslan
Kıskançlık yaşıyorsanız bir ilişkide bilin ki o ilişkinin dinamiklerinde bir sıkıntı var. O nedenle bugün özellikle bu konuda düşünün.
Başak
Genel giderlerinizi azaltacak değişiklikler yaparsanız maddi olarak fayda sağlarsınız. Harcamalara bugün dikkat!
Terazi
Kendi işinizi yapmanız ve paranızı iyi bir getiri elde edeceğini bildiğiniz yere yatırmanız önemlidir. 2022’yi bu anlamda dantel gibi işleyin derim.
Akrep
Zihninizi ve ilgi alanlarınızı genişletmeye daha fazla önem verin. Kendi başarılarınıza odaklanmanız gerekirken milletin işine burnunuzu sokmayın.
Yay
Sözlü bir anlaşma ve sıkı bir program, hedefinizde kalmanıza ve beladan uzak durmanıza yardımcı olacaktır. Cümleleri özenli kurun.
Oğlak
Başkalarını takip etmeye veya başka birinin beklentilerini karşılamaya çalışmak sizin için bugün zaman kaybı olacaktır. Kendinize zaman ayırın.
Kova
Yüksek ruhlu tavrınız ve kendinizi ifade etme konusundaki keskin yeteneğinizi bugün sonuna kadar kullanın.
Balık
Gerçek bilgileri aldığınızdan emin olmak için kaynaklarınızı kontrol edin. Karşılaştığınız durum ne olursa olsun, tüm yönleriyle bakın.