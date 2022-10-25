Günlük burç yorumları (25 Ekim 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 25 Ekim 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (25 Ekim 2022) - 1

Akrep burcundaki yeniay ile bir güneş tutulması gerçekleşiyor. Kişisel seçimlerinizi sorgulayabilir, finansal konulara ağırlık verebilirsiniz. Emin olduğunuz konularda gökyüzü tam gaz diyor.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (25 Ekim 2022) - 2

KOÇ

Derinlerde kalan bilgilerin gün yüzüne çıkmasıyla içsel bir dönüşüm yaşanabilir. Yıkımın ardından gelen yapılanmanın cezbedici niteliği olabilir.

Günlük burç yorumları (25 Ekim 2022) - 3

BOĞA

İkili ilişkilerdeki rolünüzde belirgin bir değişim olası. Hızlı kararlar almadan emin adımlarla ilerlemenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (25 Ekim 2022) - 4

İKİZLER

Rutinlerinizi düzenlemek, yeni alışkanlıklar geliştirmek için hevesli olabilirsiniz. Sil baştan dediğiniz konularda içsel bir motivasyon bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Ekim 2022) - 5

YENGEÇ

Romantik ilişkilerinizdeki haz, merakınızın gölgesinde kalabilir. Açık ve doğrudan iletişim kuracağınız kişilere çekilebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Ekim 2022) - 6

ASLAN

Ani gerçekleşen fırsatlar ile ev yaşamında değişikliklere gidebilirsiniz. Olası krizlere karşı temkinli yaklaşmak istediğiniz huzurun anahtarı olabilir.

Günlük burç yorumları (25 Ekim 2022) - 7

BAŞAK

Karşınıza çıkan fırsatları ve kişileri sorgulamak yeni iş fırsatlarını değerlendirmenize aracı olabilir. Yer değiştirme ve seyahat fikrine kapılabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Ekim 2022) - 8

TERAZİ

Parasal sürprizler söz konusu olabilir. Kendi değerinizi kazançlarınızla özdeş kılarak maddesel arzulara yönelmeyi düşünebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Ekim 2022) - 9

AKREP

Yaşanılanları ardınızda bırakıp ders çıkarmaya istekli olabilirsiniz. Hayatınızı kendi amaçlarınız doğrultusunda yönlendirme kararı almanız mümkün.

Günlük burç yorumları (25 Ekim 2022) - 10

YAY

Dışarıdan alınan bütün etkiler sonucunda dolduğunuzu hissedebilirsiniz. Arınmak ve daha sağlam yola devam etmek için inzivaya çekilme kararı almanız olası.

Günlük burç yorumları (25 Ekim 2022) - 11

OĞLAK 

Projelerinizde farklı rotalar çizebilirsiniz, farklı ihtimallerin de olduğunu görebileceğiniz pozisyonlarda bulunabilirsiniz. Eksildiğinizi düşündüğünüz noktaların aslında fazlalık olduğunu idrak etmeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (25 Ekim 2022) - 12

KOVA

Duygusal kararlar alarak vicdanınızla hareket etmeyi tercih edebilirsiniz. Kriz ve kaoslara olan tutumunuz yeni fırsatların kapısını aralayabilir.

Günlük burç yorumları (25 Ekim 2022) - 13

BALIK

 Eğitim ve yükseköğrenim hayatında farklı bir yola girmeyi düşünebilirsiniz. Yurtdışı yada farklı şehirlerde bulunmak ilginizi çekebilir.

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