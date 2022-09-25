Günlük burç yorumları (25 Eylül 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 25 Eylül 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (25 Eylül 2022) - 1

Ay Başak burcunda. Disiplinli çalışma gerektiren işleri bitirmek için uygun. Sağlık ve günlük rutinler gündeminizde yer alabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)      

Günlük burç yorumları (25 Eylül 2022) - 2

KOÇ

En hızlı ve muntazam şekilde çalışma zamanı. Tıkır tıkır işleyen planlarla yoğun bir tempoda olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Eylül 2022) - 3

BOĞA

Sevdiğiniz alanlar değişebilir, romantik ilişkilerinizde paylaşım olmadan salt anlayış beklemek beklentilerinizi karşılamakta yetersiz kalabilir.

Günlük burç yorumları (25 Eylül 2022) - 4

İKİZLER

Kanalize olduğunuz ev yaşamına dair törensel alışkanlıklarınızı yenileyebilir, daha huzurlu bir ortam yaratmaya çalışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Eylül 2022) - 5

YENGEÇ

Sürekli bir tasarı ve plan kafanızda dönebilir. Aynı anda pek çok konuya odaklanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Eylül 2022) - 6

ASLAN

Maddi anlamda bağımlı olduğunuz kaynaklarınızı gözden geçirebilir, parasal anlamda sürpriz desteklerle karşılaşabilirisiniz.                                             

Günlük burç yorumları (25 Eylül 2022) - 7

BAŞAK

Fikirsel bir baskı hissedebilir ve dolayısıyla çevrenizden de bunu nötrleyecek bir takdir görmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Eylül 2022) - 8

TERAZİ

Düşünceli ve huzursuz hissedebilirsiniz. Bunu sağaltmak adına başkalarını anlayıp yardım etmeye çalışabileceğiniz ortamlarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Eylül 2022) - 9

AKREP

Arkadaşlarınızla seyahat planları yapabilirsiniz. Sarf edilen sözleri kişiselleştirmemenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (25 Eylül 2022) - 10

YAY

Kendinizi yeterince gösteremediğinizi hissedebilirsiniz ancak inandığınız şekilde devam etiğinizde sonuçlarını almanız mümkün.

Günlük burç yorumları (25 Eylül 2022) - 11

OĞLAK

Yüksek öğretim,  eğitim ve seminer gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Kalbinizin sesini daha net duyabilmeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (25 Eylül 2022) - 12

KOVA

Emlak veya ortaklı işlerdeki parayı idare edebilir, kaynaklarınızı genişletmek için çalışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Eylül 2022) - 13

BALIK

Ayrıntıya özen gösteren ve hassasiyet duyan partnere ihtiyacınız olabilir. Beraber olduğunuz kişilerden de bunu talep etmeniz mümkün.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER