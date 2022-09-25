Günlük burç yorumları (25 Eylül 2022)

Ay Başak burcunda. Disiplinli çalışma gerektiren işleri bitirmek için uygun. Sağlık ve günlük rutinler gündeminizde yer alabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
En hızlı ve muntazam şekilde çalışma zamanı. Tıkır tıkır işleyen planlarla yoğun bir tempoda olabilirsiniz.
BOĞA
Sevdiğiniz alanlar değişebilir, romantik ilişkilerinizde paylaşım olmadan salt anlayış beklemek beklentilerinizi karşılamakta yetersiz kalabilir.
İKİZLER
Kanalize olduğunuz ev yaşamına dair törensel alışkanlıklarınızı yenileyebilir, daha huzurlu bir ortam yaratmaya çalışabilirsiniz.
YENGEÇ
Sürekli bir tasarı ve plan kafanızda dönebilir. Aynı anda pek çok konuya odaklanabilirsiniz.
ASLAN
Maddi anlamda bağımlı olduğunuz kaynaklarınızı gözden geçirebilir, parasal anlamda sürpriz desteklerle karşılaşabilirisiniz.
BAŞAK
Fikirsel bir baskı hissedebilir ve dolayısıyla çevrenizden de bunu nötrleyecek bir takdir görmek isteyebilirsiniz.
TERAZİ
Düşünceli ve huzursuz hissedebilirsiniz. Bunu sağaltmak adına başkalarını anlayıp yardım etmeye çalışabileceğiniz ortamlarda bulunabilirsiniz.
AKREP
Arkadaşlarınızla seyahat planları yapabilirsiniz. Sarf edilen sözleri kişiselleştirmemenizde fayda var.
YAY
Kendinizi yeterince gösteremediğinizi hissedebilirsiniz ancak inandığınız şekilde devam etiğinizde sonuçlarını almanız mümkün.
OĞLAK
Yüksek öğretim, eğitim ve seminer gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Kalbinizin sesini daha net duyabilmeniz mümkün.
KOVA
Emlak veya ortaklı işlerdeki parayı idare edebilir, kaynaklarınızı genişletmek için çalışabilirsiniz.
BALIK
Ayrıntıya özen gösteren ve hassasiyet duyan partnere ihtiyacınız olabilir. Beraber olduğunuz kişilerden de bunu talep etmeniz mümkün.