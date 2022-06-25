Günlük burç yorumları (25 Haziran 2022)

Haberler - ntv.com.tr 25.06.2022 - 00:18
Ay Boğa burcundaki hareketine devam ediyor. Maddi ve manevi güven arzusu ve tatmin etme gerekliliği yoğun olarak hissedilebilir.
Koç
Kendinizi geliştirebileceğiniz, katkı olacağını düşündüğünüz alanlara odaklanabilirsiniz.
Boğa
Kadersel denilebilecek olaylar vuku bulabilir. Hak ettiğinizi düşündüğünüz değerler ayağınıza gelebilir.
İkizler
Seçim yapma ve karar alma aşamasında olabilirsiniz. Sizi en iyi anlayanın yine siz olduğunu aklınızdan çıkarmayın.
Yengeç
Çeşitli gruplar ve topluluklarda bulunabilirsiniz. Karşı cinsin ilgisini kolaylıkla çekebilir, yeni temaslar kurabilirsiniz.
Aslan
Aile büyüklerinizle ilgili bazı sırlar/saklananlar açığa çıkabilir. Güven ve saygı değerlerini yeniden şekillendirmeniz gerekebilir.
Başak
Uzun bir süre ve yoğun çaba gerektiren projeler üzerinde çalışıyor olabilirsiniz. Ağır fakat sağlam adımlar, sizi hedefinize yaklaştırabilir.
Terazi
Kendinize güvenmek pek çok şeyden daha önemli hale gelebilir. Bunu da maddi manevi kendinizi sağlama alarak yapabileceğinizi düşünebilirsiniz.
Akrep
İlişkileriniz ve ortaklıklarınızda inatçı tutum sergilemeniz olası. Ben bilirim demek ortaklıklarınızı zorlaştırabilir.
Yay
Fiziksel anlamda hareketli ve yorucu bir gün olabilir. Kendinizi aynı anda farklı farklı işlerde bulabilirsiniz.
Oğlak
Evinizi yenileyebilir, kalıcı değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Lükse varan harcamalar söz konusu.
Kova
Ev/arsa gibi gayrimenkul yatırımları gündeminizde olabilir. Doğa ile iç içe olacağınız alanlarda bulunmak isteyebilirsiniz.
Balık
Çevrenizle olan etkileşiminizde alınganlıkgösterebilirsiniz. Koruyucu ve mütevazı tavırlara ihtiyacınız olabilir.