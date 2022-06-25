Günlük burç yorumları (25 Haziran 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 25 Haziran 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 25.06.2022 - 00:18

Günlük burç yorumları (25 Haziran 2022) - 1

Ay Boğa burcundaki hareketine devam ediyor. Maddi ve manevi güven arzusu ve tatmin etme gerekliliği yoğun olarak hissedilebilir.

Günlük burç yorumları (25 Haziran 2022) - 2

Koç

Kendinizi geliştirebileceğiniz, katkı olacağını düşündüğünüz alanlara odaklanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Haziran 2022) - 3

Boğa

Kadersel denilebilecek olaylar vuku bulabilir. Hak ettiğinizi düşündüğünüz değerler ayağınıza gelebilir.

Günlük burç yorumları (25 Haziran 2022) - 4

İkizler

Seçim yapma ve karar alma aşamasında olabilirsiniz. Sizi en iyi anlayanın yine siz olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

Günlük burç yorumları (25 Haziran 2022) - 5

Yengeç

Çeşitli gruplar ve topluluklarda bulunabilirsiniz. Karşı cinsin ilgisini kolaylıkla çekebilir, yeni temaslar kurabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Haziran 2022) - 6

Aslan

Aile büyüklerinizle ilgili bazı sırlar/saklananlar açığa çıkabilir. Güven ve saygı değerlerini yeniden şekillendirmeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (25 Haziran 2022) - 7

Başak

Uzun bir süre ve yoğun çaba gerektiren projeler üzerinde çalışıyor olabilirsiniz. Ağır fakat sağlam adımlar, sizi hedefinize yaklaştırabilir.

Günlük burç yorumları (25 Haziran 2022) - 8

Terazi

Kendinize güvenmek pek çok şeyden daha önemli hale gelebilir. Bunu da maddi manevi kendinizi sağlama alarak yapabileceğinizi düşünebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Haziran 2022) - 9

Akrep

İlişkileriniz ve ortaklıklarınızda inatçı tutum sergilemeniz olası. Ben bilirim demek ortaklıklarınızı zorlaştırabilir.

Günlük burç yorumları (25 Haziran 2022) - 10

Yay

Fiziksel anlamda hareketli ve yorucu bir gün olabilir. Kendinizi aynı anda farklı farklı işlerde bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Haziran 2022) - 11

Oğlak

Evinizi yenileyebilir, kalıcı değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Lükse varan harcamalar söz konusu.

Günlük burç yorumları (25 Haziran 2022) - 12

Kova

Ev/arsa gibi gayrimenkul yatırımları gündeminizde olabilir. Doğa ile iç içe olacağınız alanlarda bulunmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Haziran 2022) - 13

Balık

Çevrenizle olan etkileşiminizde alınganlıkgösterebilirsiniz. Koruyucu ve mütevazı tavırlara ihtiyacınız olabilir.

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