Günlük burç yorumları (25 Haziran 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 25 Haziran 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, bugün bir yanımız isyankâr davranışlar, marjinal davranışlar, çılgınlıklar, geleceğe odaklılık, geçmişten kopma dürtüleri ön plana çıkarken diğer yanımız sakinliğe, durgunluğa, güvenli alanlara çekilmek isteyecek. Diğerleri ile güvene dayalı iletişim kurabilsek bile, duygulardan uzak bağlantılar iletişimde tam huzuru yakalayamayacağımızı gösteriyor.