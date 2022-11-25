Günlük burç yorumları (25 Kasım)

Astrolog Murat İpek'ten 24 Kasım 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (25 Kasım) - 1

Ay, Yay burcundaki hareketine devam ediyor. Yenilikçi ve deneyime açık enerjilerle hareket edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (25 Kasım) - 2

KOÇ

Yapmanız gerekenler ile yaptıklarınız arasında bir zıtlık oluşabillir, inandığınız alanlarda olmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (25 Kasım) - 3

BOĞA

Borçlar, kredi ve finans gündeminizde yer alabilir. Mücadele verdiğiniz konularda destek görmeye ihtiyaç duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Kasım) - 4

İKİZLER

Ortaklıklar ve imzali ilişkilerle meşgul olabilirsiniz. Karşı taraftan beklentileriniz yüksek olabilir, adil bir anlayış sergilemenizde yarar var.

Günlük burç yorumları (25 Kasım) - 5

YENGEÇ

İş hayatındaki yoğunluk gündelik hayatınıza yansıyabilir, sağlığınıza ve rutinlerinize dikkat etmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (25 Kasım) - 6

ASLAN

Maceraya kapılmak için istekli olabilirsiniz. Doğa ile iç içe olacağınız faaliyetlerde bulunmaktan keyif alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Kasım) - 7

BAŞAK

Ev hayatında değiştirmek istediğiniz kurallar, alışkanlıklar olabilir. Disiplin altına almak istediğiniz konularda baskıcı olmamanızda yarar var.

Günlük burç yorumları (25 Kasım) - 8

TERAZİ

Yakın çevrenizle olan etkileşiminiz ve telefon trafğiniz artabilir. Konuşmaktan ve bulunmaktan keyif aldıınız organizasyonlara katılabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Kasım) - 9

AKREP

Kendinizi kanıtlamak amacıyla atılımlarda bulunabilirsiniz. Bir iş ya da kişisel bir başarı ile tatmin olmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (25 Kasım) - 10

YAY

Fikirleriniz ve tecrübeniz ile bulunduğunuz çevrelerde parlamanız olası. İkna etmek istediğiniz kişilerüzerinde etkili olmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (25 Kasım) - 11

OĞLAK

İçsel anlamda bir hareketlilik söz konusu, yapmak istediklerinize dair planlarla meşgul olabilirsiniz. Sessiz bir hazırlık içinde olmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (25 Kasım) - 12

KOVA

Yeni oluşum ve gruplarda bulunmaktan keyif alabilirsiniz. Hedefleriniz için destek almanız söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (25 Kasım) - 13

BALIK

İş hayatına dair daha bütüncül bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Daha çok sorumluluk gerektiren bir pozisyona gelmeniz mümkün.

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