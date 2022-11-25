Günlük burç yorumları (25 Kasım)

Ay, Yay burcundaki hareketine devam ediyor. Yenilikçi ve deneyime açık enerjilerle hareket edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Yapmanız gerekenler ile yaptıklarınız arasında bir zıtlık oluşabillir, inandığınız alanlarda olmanızda fayda var.
BOĞA
Borçlar, kredi ve finans gündeminizde yer alabilir. Mücadele verdiğiniz konularda destek görmeye ihtiyaç duyabilirsiniz.
İKİZLER
Ortaklıklar ve imzali ilişkilerle meşgul olabilirsiniz. Karşı taraftan beklentileriniz yüksek olabilir, adil bir anlayış sergilemenizde yarar var.
YENGEÇ
İş hayatındaki yoğunluk gündelik hayatınıza yansıyabilir, sağlığınıza ve rutinlerinize dikkat etmenizde fayda var.
ASLAN
Maceraya kapılmak için istekli olabilirsiniz. Doğa ile iç içe olacağınız faaliyetlerde bulunmaktan keyif alabilirsiniz.
BAŞAK
Ev hayatında değiştirmek istediğiniz kurallar, alışkanlıklar olabilir. Disiplin altına almak istediğiniz konularda baskıcı olmamanızda yarar var.
TERAZİ
Yakın çevrenizle olan etkileşiminiz ve telefon trafğiniz artabilir. Konuşmaktan ve bulunmaktan keyif aldıınız organizasyonlara katılabilirsiniz.
AKREP
Kendinizi kanıtlamak amacıyla atılımlarda bulunabilirsiniz. Bir iş ya da kişisel bir başarı ile tatmin olmanız mümkün.
YAY
Fikirleriniz ve tecrübeniz ile bulunduğunuz çevrelerde parlamanız olası. İkna etmek istediğiniz kişilerüzerinde etkili olmanız mümkün.
OĞLAK
İçsel anlamda bir hareketlilik söz konusu, yapmak istediklerinize dair planlarla meşgul olabilirsiniz. Sessiz bir hazırlık içinde olmanız mümkün.
KOVA
Yeni oluşum ve gruplarda bulunmaktan keyif alabilirsiniz. Hedefleriniz için destek almanız söz konusu olabilir.
BALIK
İş hayatına dair daha bütüncül bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Daha çok sorumluluk gerektiren bir pozisyona gelmeniz mümkün.