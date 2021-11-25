Günlük burç yorumları (25 Kasım 2021)

Haberler - ntv.com.tr 25.11.2021 - 00:16 | Son Güncelleme : 25.11.2021 - 07:39
Ay Aslan burcunda. Mutlu olma zamanı
Kendinizi mutlu edecek yolları siz bulamazsanız kim bulacak?
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Hedeflerinizi basit, esnek ve başlamaya hazır tutun, her şey yerine oturacaktır. Acele etmeyin bugün.
Boğa
İnandığınız bir amaç için fark yaratacak bir şey için gönüllü olun ve bu becerilerinizi farklı şekilde kullanmanız için hareket alın.
İkizler
Başladığınız işi bitirmek istiyorsanız dikkatinizi toplamanız gerekecek. Birinin sizi cazip bir teklifle yoldan çıkarmasına izin vermeyin.
Yengeç
Bir amaca sahip olmak ve sizi iyi hissettiren bir şeyi başarmak, sevdiklerinizle daha iyi ilişkiler kurmanıza yol açacaktır.
Aslan
Sunmanız gereken şey, karlı bir pozisyona veya arayışa öncülük etmek için bir fırsata dönüşecektir. Kişisel bilgileri paylaşmayın.
Başak
Sağlık konusunda bugün, ayak bileklerinize ve ayak kaslarınıza dikkat etmenizde fayda var.
Terazi
Tuhaf bir yetersizlik duygusu bugün durup durup size çarpabilir. Bunun nedenini kendinizde değil biraz da çevrenizde arayın.
Akrep
Kafanızı bulandıracak konu ve konuşmalardan bugün uzak durun. Başarı hedeflerinizi sarsabilir bu durum.
Yay
Beslenmenize dikkat etmeniz gereken bir gün. Sağlık konusunda yapmanız gereken şeyler varsa geciktirmeyin.
Oğlak
Duygusal anlamda birilerinin desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Motivasyonunuzu kendiniz yaratın derim.
Kova
Acele etmeyin ve ilk seferinde doğru olanı yapın. Beklentilerinizi aşmanıza yardımcı olacaksa bir mola isteyin hayattan bugün.
Balık
Başladığınız işi geri dönüp dönüp bitirmemeye bakın. Disiplinli ve dikkatli olun. Pişman olmayacaksınız.