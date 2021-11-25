Günlük burç yorumları (25 Kasım 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 25 Kasım 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 25.11.2021 - 00:16 | Son Güncelleme : 25.11.2021 - 07:39

Günlük burç yorumları (25 Kasım 2021) - 1

Ay Aslan burcunda. Mutlu olma zamanı

Kendinizi mutlu edecek yolları siz bulamazsanız kim bulacak? 

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (25 Kasım 2021) - 2

Koç

Hedeflerinizi basit, esnek ve başlamaya hazır tutun, her şey yerine oturacaktır. Acele etmeyin bugün.

Günlük burç yorumları (25 Kasım 2021) - 3

Boğa

İnandığınız bir amaç için fark yaratacak bir şey için gönüllü olun ve bu becerilerinizi farklı şekilde kullanmanız için hareket alın.

Günlük burç yorumları (25 Kasım 2021) - 4

İkizler

Başladığınız işi bitirmek istiyorsanız dikkatinizi toplamanız gerekecek. Birinin sizi cazip bir teklifle yoldan çıkarmasına izin vermeyin.

Günlük burç yorumları (25 Kasım 2021) - 5

Yengeç

Bir amaca sahip olmak ve sizi iyi hissettiren bir şeyi başarmak, sevdiklerinizle daha iyi ilişkiler kurmanıza yol açacaktır.

Günlük burç yorumları (25 Kasım 2021) - 6

Aslan

Sunmanız gereken şey, karlı bir pozisyona veya arayışa öncülük etmek için bir fırsata dönüşecektir. Kişisel bilgileri paylaşmayın.

Günlük burç yorumları (25 Kasım 2021) - 7

Başak

Sağlık konusunda bugün, ayak bileklerinize ve ayak kaslarınıza dikkat etmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (25 Kasım 2021) - 8

Terazi

Tuhaf bir yetersizlik duygusu bugün durup durup size çarpabilir. Bunun nedenini kendinizde değil biraz da çevrenizde arayın.

Günlük burç yorumları (25 Kasım 2021) - 9

Akrep

Kafanızı bulandıracak konu ve konuşmalardan bugün uzak durun. Başarı hedeflerinizi sarsabilir bu durum.

Günlük burç yorumları (25 Kasım 2021) - 10

Yay

Beslenmenize dikkat etmeniz gereken bir gün. Sağlık konusunda yapmanız gereken şeyler varsa geciktirmeyin.

Günlük burç yorumları (25 Kasım 2021) - 11

Oğlak

Duygusal anlamda birilerinin desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Motivasyonunuzu kendiniz yaratın derim.

Günlük burç yorumları (25 Kasım 2021) - 12

Kova

Acele etmeyin ve ilk seferinde doğru olanı yapın. Beklentilerinizi aşmanıza yardımcı olacaksa bir mola isteyin hayattan bugün.

Günlük burç yorumları (25 Kasım 2021) - 13

Balık

Başladığınız işi geri dönüp dönüp bitirmemeye bakın. Disiplinli ve dikkatli olun. Pişman olmayacaksınız.

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