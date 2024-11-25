Günlük burç yorumları (25 Kasım 2024)

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, bugün öğle saatlerine kadar Ay Başak burcunda olacak. Beklentiler konusunda bazı hayal kırıklıkları meydana gelebilir. Duygusal anlamda kendinizi ifade etmekde güçlük çekebilirsiniz. Öğleden sonra ilişkiler ve ortak hareket edilen konularda güç birliği sağlamak, iş birliği yapmak günü daha verimli geçirmek adına önemli olabilir.