Günlük burç yorumları (25 Mart 2022)

Haberler - ntv.com.tr 25.03.2022 - 00:01
Ay Oğlak burcunda hareket ediyor. Akılcı tavrınız, sorumluluk ve görev bilinciniz yüksek olabilir. Korumacı davranışlarınızı kontrol etmeniz gerekebilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bulunduğunuz topluluk ya da çalışma arkadaşlarınıza liderlik etmeniz gerekebilir. Otoriteyi idare konusunda üstlerinizin dikkatini çekebilirsiniz.
Boğa
İnançlarınız ve değerlerinizi savunurken saldırgan tavır sergileyebilirsiniz. Başka kültür ve fikirlere karşı daha anlayışlı olmayı deneyebilirsiniz.
İkizler
Ortak mal ve kazançlarınız söz konusu olabilir. Yeni yatırım arayışında olabilirsiniz.
Yengeç
İşbirliğine ve uzlaşıya yakınsınız. Mesafeli duruşunuz net bir bakış açısı sağlayabilir.
Aslan
Rutinlerinizi gerçekleştirirken ufak kazalar atlatabilirsiniz. Sağlığınızın önemini hafife almamanız gerektiğini hatırlatan şeylerle karşılaşabilirsiniz.
Başak
Giriştiğiniz işlerde başarılı olabilirsiniz. İş bitirici tavrınız ve kusursuzluk anlayışınız bugün sizi destekliyor.
Terazi
Toprakla haşır neşir olmayı özlemiş olabilirsiniz. Saksıda bitki yetiştirmek, mevcut olanların bakımıyla ilgilenmek isteyebilirsiniz.
Akrep
Kendinizi sunuş tarzınızdaki netlik bugün işinizi kolaylaştırabilir. Dolaysız sözler, yalın ifadeler size kendinizi rahat hissettirebilir.
Yay
Kazançlarınızı somut yatırımlara çevirmek isteyebilirsiniz. Acele etmeden kendiniz için doğrusunu bulmaya niyetli olabilirsiniz.
Oğlak
Kendinizi olduğunuz gibi göstermek size savunmasız hissettirebilir. En çok sizin bunu kabul etmeniz oldukça önemli.
Kova
Duvarlar örebilirsiniz etrafınıza, düşüncelerden oluşan. Dalgın ve umursamaz olarak algılanabilirsiniz.
Balık
Sosyal aktivitelerde bulunmak fakat bir tık geri planda olmak ve şimdinin keyfini çıkarmak isteyebilirsiniz.