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Günlük burç yorumları (25 Mart 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 25 Mart 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 25.03.2022 - 00:01

Günlük burç yorumları (25 Mart 2022) - 1

Ay Oğlak burcunda hareket ediyor. Akılcı tavrınız, sorumluluk ve görev bilinciniz yüksek olabilir. Korumacı davranışlarınızı kontrol etmeniz gerekebilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (25 Mart 2022) - 2

Koç

Bulunduğunuz topluluk ya da çalışma arkadaşlarınıza liderlik etmeniz gerekebilir. Otoriteyi idare konusunda üstlerinizin dikkatini çekebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Mart 2022) - 3

Boğa

İnançlarınız ve değerlerinizi savunurken saldırgan tavır sergileyebilirsiniz. Başka kültür ve fikirlere karşı daha anlayışlı olmayı deneyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Mart 2022) - 4

İkizler

Ortak mal ve kazançlarınız söz konusu olabilir. Yeni yatırım arayışında olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Mart 2022) - 5

Yengeç

İşbirliğine ve uzlaşıya yakınsınız. Mesafeli duruşunuz net bir bakış açısı sağlayabilir.

Günlük burç yorumları (25 Mart 2022) - 6

Aslan

Rutinlerinizi gerçekleştirirken ufak kazalar atlatabilirsiniz. Sağlığınızın önemini hafife almamanız gerektiğini hatırlatan şeylerle karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Mart 2022) - 7

Başak

Giriştiğiniz işlerde başarılı olabilirsiniz. İş bitirici tavrınız ve kusursuzluk anlayışınız bugün sizi destekliyor.

Günlük burç yorumları (25 Mart 2022) - 8

Terazi

Toprakla haşır neşir olmayı özlemiş olabilirsiniz. Saksıda bitki yetiştirmek, mevcut olanların bakımıyla ilgilenmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Mart 2022) - 9

Akrep

Kendinizi sunuş tarzınızdaki netlik bugün işinizi kolaylaştırabilir. Dolaysız sözler, yalın ifadeler size kendinizi rahat hissettirebilir.

Günlük burç yorumları (25 Mart 2022) - 10

Yay

Kazançlarınızı somut yatırımlara çevirmek isteyebilirsiniz. Acele etmeden kendiniz için doğrusunu bulmaya niyetli olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Mart 2022) - 11

Oğlak

Kendinizi olduğunuz gibi göstermek size savunmasız hissettirebilir.  En çok sizin bunu kabul etmeniz oldukça önemli.

Günlük burç yorumları (25 Mart 2022) - 12

Kova

Duvarlar örebilirsiniz etrafınıza, düşüncelerden oluşan. Dalgın ve umursamaz olarak algılanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Mart 2022) - 13

Balık

Sosyal aktivitelerde bulunmak fakat bir tık geri planda olmak ve şimdinin keyfini çıkarmak isteyebilirsiniz.

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