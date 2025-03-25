Günlük burç yorumları (25 Mart 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 25 Mart 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün duygusal anlamda yoğun bir gün geçirebilirsiniz. İçsel olarak kendinizi biraz huzursuz hissedebilirsiniz, ancak bu duyguları dışa vurmamaya özen gösterin. İş hayatınızda ise bazı projelerde geri adım atmak zorunda kalabilirsiniz, ancak bu geçici bir durum. İletişiminiz açık olduğunda, ilişkiniz güçlenecek.