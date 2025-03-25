Günlük burç yorumları (25 Mart 2025)

Terazi: Bugün ruhsal olarak biraz karışık hissedebilirsiniz. Kendinizi toparlamak için biraz zamana ihtiyacınız olabilir. İş yerinde önemli bir değişiklik veya gelişme yaşanabilir. Aşk hayatında ise sevdiğiniz kişiyle daha derin bir bağ kurmak isteyebilirsiniz. Sabırlı ve anlayışlı olmak ilişkiniz için faydalı olacaktır.