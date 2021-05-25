Günlük burç yorumları (25 Mayıs 2021)

ntv.com.tr 25.05.2021 - 01:24
Ay Akrep'te, cinsellik yoğun yaşanabilir.
Durum ve koşulları lehinize çevirebileceğiniz bir gün. Yardım almanız için ideal.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili koçlar bugün ekonomik anlamda dikkatli olmanızda fayda var hem resmi işlere hem de para al-ver konularında zayıf bir gün. Gözünüzü dört açmanızda fayda var.
Boğa
Canım boğalarım, bugün özellikle ikili ilişkiler, evlilik meselelerinde olabildiğince yapıcı olmaya gayret etmenizde fayda var. Kendinizi toparlayarak güzel adımlar atabilirsiniz.
İkizler
Üretin sevgili İkizler, bugün çalışma alanınızda yenilikler yapabilir ve oldukça olumlu gelişmeler içinde kendinizi bulabilirsiniz. Bu anlamda önünüzde güzel kapılar açılacak. Yeter ki çalışın!
Yengeç
İşte aşk meselelerinde enteresan bir gün! Sevgili yengeçler bugün kalbinizi hop diye birine kaptırmanız söz konusu olabilir. Zaten böyle bir şey olursa da kaptırın gitsin.
Aslan
Bugün sevgili aslanlarım aile büyükleri ile olumlu gelişmeler yaşamanız olası. Aynı zamanda taşınma, tadilat kararları da almanız mümkün. Bu anlamda bir kararınız varsa yürürlüğe koyabilirsiniz.
Başak
Evet bugün iş de bazı gerilimler olabilir ama, iletişim için hele yakın çevrenizle keyifli bir zaman geçirmek adına harika bir gün durmakta. o nedenle biraz rahat olun. Müsaade edin az eğlenmeye.
Terazi
Para konusunda bugün kandırılmak, yanlış anlamak veya olayları tam olarak görememek gibi bir durumla karşılaşma olasılığınız var. O nedenle öncelikle elinizi o kredi kartından çekin derim.
Akrep
Sevgili akrepler, bugün kararlarınızda, davranışlarınızda ve özellikle ikili ilişkilerinizde tutkulu, inatçı davranmayın derim. Çünkü sonu pek de sevimli durmayabilir.
Yay
Maddi konularda ısrarcı olmamaya gayret edin önünüzde olumlu gelişmeler olacaktır. Bazen fırsat diye görülen şeyler gelecekte fırsat olarak değerlendirilmeyebilir.
Oğlak
Sevgili oğlaklar bugün elinizi yine kredi kartınızdan çekmeniz gereken bir gün. Ve fakat aileden ve eşinizden, ortağınızdan destek alabilirsiniz. Bu anlamda gayet verimli olabilir.
Kova
Bugün sevgili kovalar kariyer ile ilgili konularda biraz baş ağrısı yaşayabilirsiniz. Özellikle iş ile ilgili konular zamanınızı alabilir. Bugün derin soluklar alarak günü atlatma sırası sizde.
Balık
Canım balıklarım bugün ruhunuzu cenderede hissedebilirsiniz. Çünkü Ay Satürn denilen sevimsize sert açılar yapmakta. Eh, bugünü olabildiğince az alıngan çok gülümseyerek geçirmeye çalışın artık.