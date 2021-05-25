Günlük burç yorumları (25 Mayıs 2021'de burcunuzu neler bekliyor?)

Astrolog Murat İpek'ten 6 Mayıs 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 25.05.2021 - 10:15

Günlük burç yorumları (25 Mayıs 2021'de burcunuzu neler bekliyor?) - 1

Ay Akrep'te, cinsellik yoğun yaşanabilir. 

Durum ve koşulları lehinize çevirebileceğiniz bir gün. Yardım almanız için ideal.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (25 Mayıs 2021'de burcunuzu neler bekliyor?) - 2

Koç

Sevgili koçlar bugün ekonomik anlamda dikkatli olmanızda fayda var hem resmi işlere hem de para al-ver konularında zayıf bir gün. Gözünüzü dört açmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (25 Mayıs 2021'de burcunuzu neler bekliyor?) - 3

Boğa

Canım boğalarım, bugün özellikle ikili ilişkiler, evlilik meselelerinde olabildiğince yapıcı olmaya gayret etmenizde fayda var. Kendinizi toparlayarak güzel adımlar atabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Mayıs 2021'de burcunuzu neler bekliyor?) - 4

İkizler

Üretin sevgili İkizler, bugün çalışma alanınızda yenilikler yapabilir ve oldukça olumlu gelişmeler içinde kendinizi bulabilirsiniz. Bu anlamda önünüzde güzel kapılar açılacak. Yeter ki çalışın!

Günlük burç yorumları (25 Mayıs 2021'de burcunuzu neler bekliyor?) - 5

Yengeç

İşte aşk meselelerinde enteresan bir gün! Sevgili yengeçler bugün kalbinizi hop diye birine kaptırmanız söz konusu olabilir. Zaten böyle bir şey olursa da kaptırın gitsin.

Günlük burç yorumları (25 Mayıs 2021'de burcunuzu neler bekliyor?) - 6

Aslan

Bugün sevgili aslanlarım aile büyükleri ile olumlu gelişmeler yaşamanız olası. Aynı zamanda taşınma, tadilat kararları da almanız mümkün. Bu anlamda bir kararınız varsa yürürlüğe koyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Mayıs 2021'de burcunuzu neler bekliyor?) - 7

Başak

Evet bugün işte bazı gerilimler olabilir ama, iletişim için hele yakın çevrenizle keyifli bir zaman geçirmek adına harika bir gün durmakta. o nedenle biraz rahat olun. Müsaade edin az eğlenmeye.

Günlük burç yorumları (25 Mayıs 2021'de burcunuzu neler bekliyor?) - 8

Terazi

Para konusunda bugün kandırılmak, yanlış anlamak veya olayları tam olarak görememek gibi bir durumla karşılaşma olasılığınız var. O nedenle öncelikle elinizi o kredi kartından çekin derim.

Günlük burç yorumları (25 Mayıs 2021'de burcunuzu neler bekliyor?) - 9

Akrep

Sevgili akrepler, bugün kararlarınızda, davranışlarınızda ve özellikle ikili ilişkilerinizde tutkulu, inatçı davranmayın derim. Çünkü sonu pek de sevimli durmayabilir.

Günlük burç yorumları (25 Mayıs 2021'de burcunuzu neler bekliyor?) - 10

Yay

Maddi konularda ısrarcı olmamaya gayret edin, önünüzde olumlu gelişmeler olacaktır. Bazen fırsat diye görülen şeyler gelecekte fırsat olarak değerlendirilmeyebilir.

Günlük burç yorumları (25 Mayıs 2021'de burcunuzu neler bekliyor?) - 11

Oğlak

Sevgili oğlaklar bugün elinizi yine kredi kartınızdan çekmeniz gereken bir gün. Ve fakat aileden ve eşinizden, ortağınızdan destek alabilirsiniz. Bu anlamda gayet verimli olabilir.

Günlük burç yorumları (25 Mayıs 2021'de burcunuzu neler bekliyor?) - 12

Kova

Bugün sevgili kovalar, kariyer ile ilgili konularda biraz baş ağrısı yaşayabilirsiniz. Özellikle iş ile ilgili konular zamanınızı alabilir. Bugün derin soluklar alarak günü atlatma sırası sizde.

Günlük burç yorumları (25 Mayıs 2021'de burcunuzu neler bekliyor?) - 13

Balık

Canım balıklarım, bugün ruhunuzu cenderede hissedebilirsiniz. Çünkü Ay Satürn denilen sevimsize sert açılar yapmakta. Eh, bugünü olabildiğince az alıngan, çok gülümseyerek geçirmeye çalışın artık.

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