Günlük burç yorumları (25 Mayıs 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 25 Mayıs 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 25.05.2022 - 03:36

Günlük burç yorumları (25 Mayıs 2022) - 1

Ay Koç burcuna geçti, içgüdülerinizle hareket etme isteği duyabilirsiniz. Olası sorunlara pratik ve hızlı çözümler üretebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (25 Mayıs 2022) - 2

Koç

Enerji dolu ve canlı hissedebilirsiniz. Fiziksel hareketliliğe olan arzunuz oldukça yoğun, aceleci olmamakta yarar var.

Günlük burç yorumları (25 Mayıs 2022) - 3

Boğa

Kendinizden ziyade başkaları için çalışabilir, hırslı olabilirsiniz. Denenmemiş yollar ve fikirler ilgi odağınız olabilir.

Günlük burç yorumları (25 Mayıs 2022) - 4

İkizler

Sosyal ilişkileriniz oldukça güçlü, çabuk kavrama yeteneğiniz çabuk sıkılmanıza ve dolaylı olarak kolay öfkelenmenize yol açabilir.

Günlük burç yorumları (25 Mayıs 2022) - 5

Yengeç

Pek çok konuda yapılan başlangıçlar bugün azaltılarak idealize edilebilir. Üzerinizde otoriter baskı hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Mayıs 2022) - 6

Aslan

Yeni bir eğitime başlayabilir, yeni yolculuk kararı alabilirsiniz. Girişken tavrınız ile dikkatleri toplayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Mayıs 2022) - 7

Başak

Eşinize hissettiğiniz aitlik duygusunu bütünüyle ondan da görmeyi talep edebilir, eşitlik istediğinizi düşünebilirsiniz. Benlik dürtüsü ağır basabilir.

Günlük burç yorumları (25 Mayıs 2022) - 8

Terazi

İlişkilerde derinleşmek yerine hızlı ve yüzeysel kontaklar kurmayı tercih edebilir, anlaşıldığınız kişileri tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Mayıs 2022) - 9

Akrep

İş hayatında öncü olmanız gereken başlangıçlarla ilgilenebilirsiniz. Çalışkan ve detaycı olmak, başarı sağlayabilir.

Günlük burç yorumları (25 Mayıs 2022) - 10

Yay

Sosyal ilişkilerde başarılı sayabileceğiniz uyumlar yakalayabilirsiniz. Öfkenizi doğru şekilde kanalize etmeyi öğrenmeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (25 Mayıs 2022) - 11

Oğlak

Kısmen bencillik olabilir. Nasıl olsa başkaları düşünüyor diyerek bazı konuları göz ardı edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Mayıs 2022) - 12

Kova

Kolay öğrenebilir, öğrendiğiniz yeni konular üzerine yakın çevrenizle sohbetler edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Mayıs 2022) - 13

Balık

Duygusal emniyet hissiniz, sahip olduğunuz maddi değerlerle eşit olsun isteyebilirsiniz. Ev ve aile yaşamına para harcayabilirsiniz.

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