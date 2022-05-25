Günlük burç yorumları (25 Mayıs 2022)

Haberler - ntv.com.tr 25.05.2022 - 03:36
Ay Koç burcuna geçti, içgüdülerinizle hareket etme isteği duyabilirsiniz. Olası sorunlara pratik ve hızlı çözümler üretebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Enerji dolu ve canlı hissedebilirsiniz. Fiziksel hareketliliğe olan arzunuz oldukça yoğun, aceleci olmamakta yarar var.
Boğa
Kendinizden ziyade başkaları için çalışabilir, hırslı olabilirsiniz. Denenmemiş yollar ve fikirler ilgi odağınız olabilir.
İkizler
Sosyal ilişkileriniz oldukça güçlü, çabuk kavrama yeteneğiniz çabuk sıkılmanıza ve dolaylı olarak kolay öfkelenmenize yol açabilir.
Yengeç
Pek çok konuda yapılan başlangıçlar bugün azaltılarak idealize edilebilir. Üzerinizde otoriter baskı hissedebilirsiniz.
Aslan
Yeni bir eğitime başlayabilir, yeni yolculuk kararı alabilirsiniz. Girişken tavrınız ile dikkatleri toplayabilirsiniz.
Başak
Eşinize hissettiğiniz aitlik duygusunu bütünüyle ondan da görmeyi talep edebilir, eşitlik istediğinizi düşünebilirsiniz. Benlik dürtüsü ağır basabilir.
Terazi
İlişkilerde derinleşmek yerine hızlı ve yüzeysel kontaklar kurmayı tercih edebilir, anlaşıldığınız kişileri tercih edebilirsiniz.
Akrep
İş hayatında öncü olmanız gereken başlangıçlarla ilgilenebilirsiniz. Çalışkan ve detaycı olmak, başarı sağlayabilir.
Yay
Sosyal ilişkilerde başarılı sayabileceğiniz uyumlar yakalayabilirsiniz. Öfkenizi doğru şekilde kanalize etmeyi öğrenmeniz gerekebilir.
Oğlak
Kısmen bencillik olabilir. Nasıl olsa başkaları düşünüyor diyerek bazı konuları göz ardı edebilirsiniz.
Kova
Kolay öğrenebilir, öğrendiğiniz yeni konular üzerine yakın çevrenizle sohbetler edebilirsiniz.
Balık
Duygusal emniyet hissiniz, sahip olduğunuz maddi değerlerle eşit olsun isteyebilirsiniz. Ev ve aile yaşamına para harcayabilirsiniz.