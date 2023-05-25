Günlük burç yorumları (25 Mayıs 2023)

Ay, Aslan burcunda hareketine devam ediyor. Bugün eğer alışveriş falan yapacaksanız en olmadık frapan şeyleri alıp gelebilirsiniz. Dikkat!
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Bugün duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. İş yerinizde bazı aksilikler canınızı sıkabilir.
BOĞA
Bugün her şey yolunda ve saçınızı şekillendirmek, masaj gibi şeyleri yapmanız iyi olur. Bunları yapmak uzun zamandır sahip olduğunuz en iyi fikir gibi görünüyor.
İKİZLER
Kız arkadaşınızla bazı tatsız tartışmalar yaşayabilirsiniz. İlişkinizdeki pürüzleri dengelemeye çalışmanız gerekebilir.
YENGEÇ
Muhtemelen bugün dert anası olacaksınız. Karşınızdaki kişi için şiddetli bir şekilde koruyucu ve yoğun bir şekilde münzevi bir hal alabilirsiniz. Abartmayın bence.
ASLAN
Bugün sürpriz hediyeler veya birtakım iyi haberler alabilirsiniz. Aşk hayatınızdaki olumlu gelişmeler mutlu bir gün geçirmenize sebep olabilir.
BAŞAK
Kalbin yoğun duygusal işleri inanılmaz derecede daha hızlı yüreğinizi aydınlatacak. Olaylı bir gün sizi beklediği için akşam daha erken yatıp aklınızı dinlendirin.
TERAZİ
Hayatınızdaki bazı olayların istediğiniz gibi sonuçlanmaması sizi üzebilir. Engellerle karşılaşacağınız bir gün geçirebilirsiniz. Sakin kalmaya gayret edin.
AKREP
Eski bir romantik ilişkiyi yeniden yaşama ihtimaliniz var. Hatta belki de ruh eşiniz tarafından kalbinizin içeriğine göre karşı taraf sizi mutlu edecek adımlar atacak.
YAY
Bugün kendinizi bitkin, uykusuz hissedebilirsiniz ve bu durum ruh ve beden sağlığınızı da etkileyebilir.
OĞLAK
Aşkta her şey mümkündür. Öğleden sonra karışık duygular size durgunluk getirebilir. Ama ne olursa olsun sağduyunuzu sakın bir kenara bırakayım demeyin.
KOVA
Üretkenliğinizin üst seviyede olduğu bir gündesiniz. Kafanızda yeni projeler, fikirler şekillenebilir. Bunları eyleme geçirmek isteyebilirsiniz.
BALIK
Sizin gibi düşünen insanların arkadaşlığı sizi gün boyunca keyifli bir ruh halinde tutacak. Gün, birbiri ardına aktivitelerle meşgul olacağınız için canlı geçebilir.