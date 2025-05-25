Günlük burç yorumları (25 Mayıs 2025)

Balık

Bugün hayal gücün çok güçlü. Sanatsal çalışmalar, yazmak, çizmek ya da sadece güzel bir müzikle vakit geçirmek ruhuna ilaç gibi gelecek. Sabah saatlerinde rüyaların ya da sezgilerin yön gösterici olabilir; iç sesini dinlemeyi ihmal etme. Maddi anlamda fazla risk almaktan kaçınmakta fayda var. Bugün harcamalardan ziyade üretkenliğe odaklanmak daha yararlı olacak. Aşk hayatında ise romantik bir ruh hali içindesin. Partnerinle anlamlı bir sohbet ya da birlikte geçirilen sakin bir gün seni oldukça tatmin edebilir. Yalnızsan, kalbini yavaş ama sağlam bir şekilde kazanacak biriyle karşılaşabilirsin. Bugün duygularını kelimelere dökmek seni hafifletecek.