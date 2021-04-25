Günlük burç yorumları - 25 Nisan 2021

25.04.2021 - 09:11 | Son Güncelleme : 25.04.2021 - 09:14
Akrep burcunda dolunay. Herkes hafiye!
Krizlere fazlasıyla açık bir dolunay yaşayacağız. Toplumsal büyük olaylardan tutun da kişisel itişmelere kadar varabilir durumlar.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili koçlar, finansal konulara canınızı sıkıp sizden ilgi ve sevgi bekleyen sevgilinizin üzerine varmayın, işi gücü bırakıp yakın çevrenizle iki sohbet edin kafanızı dağıtın.
Boğa
Sevgili boğalar, tamam parayı seviyorsunuz ama bugün sağlığınızla ilgilenin ve keyifli bir şeyler yapın, kendinize vakit ayırın, işe güce yarın bakarsınız.
İkizler
O da ne, aşık mı oluyorsunuz siz? Şimdi bırakın içinizden konuşmayı kafanızda kurmayı da seviyorsanız gidin konuşun bence.
Yengeç
Sevgili yengeçler, yorulmadınız mı kendinize bu kadar yüklenmekten! Tamam anladık sevdiklerinizi koruyup kollamak sizin işiniz ama sizi kim kollayacak? Biraz kendinizle ilgilenin lütfen.
Aslan
Canım aslanlar, bugün keyifli bir gün olacak gibi görünüyor, sevgilinizle çok hoş zaman geçirebilirsiniz, tabii konu işe güce gelmediği sürece!
Başak
Daha pazartesiye saatler var sevgili başaklar. Finansal konuları ve işi bırakıp biraz kendinize izin verir misiniz? Hadi kendinizle ilgilenmeyecekseniz çevrenizle ilgilenin bari.
Terazi
E aşk kapınızı çalıyor, kalkıp bir zahmet açıverin! Hem siz yalnızlıktan hoşlanmazsınız, kendinizi baskılamayın, sınırlamayın ve bırakın her şey olacağına varsın.
Akrep
Sevgili akrepler, artık kendinize vakit ayırmanın zamanının geldiğinin siz de farkındasınız değil mi? Ne iş bitecek ne çözülmesi gereken konular, biliyoruz çok güçlüsünüz ama en azından sağlığınıza özen gösterin.
Yay
Bugün kendinize vakit ayırın ve hayal kurun ne bileyim ilerisi için tatil programları filan yapın ama sosyal çevrenizle oluşabilecek gerginliklerden mutlaka kaçının.
Oğlak
“Ne sevdam bitti ne kavgam” dediğinizi duyar gibiyim, e tabii pazar gününü bile pazartesi tadında yaşarsanız sevgilinizle azıcık gerilim yaşamanız muhtemel olabilir. Hadi biraz keyfinize bakın.
Kova
Bugün ne yaparsanız yapın ama ailenizle didişmeyin, ısrarcı ve baskıcı olmamanız gereken bir gün, e tabii başarabilirseniz... Bunun yerine dinlenin ve sağlığınıza dikkat edin.
Balık
Mücadele etmekten yorulduğunuzun farkındayım ama işleri biraz da siz zorlaştırıyor olabilir misiniz? Sevgiliniz ve yakın çevrenizle kuracağınız iletişime lütfen dikkat edin, hatta kurmayın boş verin.