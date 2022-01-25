Günlük burç yorumları (25 Ocak 2022)

Haberler - ntv.com.tr 25.01.2022 - 09:00
Yeni bir işe kalkışmayın bugün!
Venüs ve Merkür iki şaşkın geri geri giderken özellikle bugün cazip gibi görünenler ilerde pek de öyle olmadığını gösterebilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
İkna edici konuşma beceriniz, çevrenizdekilere pazarlık yapmak için doğru kişi olduğunuzu kanıtlayacaktır. Kendinizi gösterin.
Boğa
Karşılaştığınız tüm kişisel sorunları, bugün bir an önce fark edin ve üstüne gidin. Çözüm çoğu zaman rahatsız edici gibi dursa da gerekeni yapın derim.
İkizler
Zorluklarla yüzleşmeyi, onunla başa çıkmayı öğrenmeniz ve bunu göstermeniz gereken bir gün. Kendinizi mümkün olduğunca olaylara ve durumlara uyarlayın.
Yengeç
Şikayetleri dinlemek için zaman ayırın ve zor durumdaki kişilerin maddi, manevi zararlarını telafi etmenin bir yolunu bugün bulabilirsiniz.
Aslan
Bugün sadelik ve doğru üslup kazanacak. Maddi kazanç sağlayabilecek biriyle ilginç bir anlaşma geliştirebilirsiniz. Etkiniz sandığınızdan daha büyük olacak.
Başak
Vereceğiniz önemli kararlardan duygularınızı uzak tutmalısınız. Kontrolde kalmak sizi maddi manevi her anlamda refaha götürecektir.
Terazi
Yolunuza çıkan engellerin üstesinden gelin. Artık kaybedecek zamanınız yok, bu yüzden tartışma arayan, boş laf eden herkesten kaçının.
Akrep
Bugün kişisel bilgilerinizi kimlerle paylaştığınıza dikkat edin. Bugün birileri duygusal anlamda sizinle hoyratça oyunlar oynayabilir. Dikkat!
Yay
Olası bir anlaşma veya iş hakkında alacağınız bilgiler, uzun zamandır yapmak istediğiniz bir şey için yeniden çalışmaya başlamanıza yardımcı olacaktır.
Oğlak
Cazibeniz ve cömertliğiniz her şeyin yerli yerine oturmasını sağlayacak. İyi bir anlaşma, gelecek için yönünüzü bugün değiştirebilir.
Kova
Bir fırsat ilk başta önemsiz görünebilir, ancak zamanla bunun beklediğinizden çok daha büyük bir anlaşma olduğunu keşfedeceksiniz.
Balık
Bugün işinizde ve ilişkilerinizde yanlış bilgilere yer vermeyin, aksi takdirde değiştirilmesi zor olacak kritik bir duruma düşebilirsiniz. Dikkatli olun.