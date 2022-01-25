Günlük burç yorumları (25 Ocak 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 25 Ocak 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 25.01.2022 - 09:00

Günlük burç yorumları (25 Ocak 2022) - 1

Yeni bir işe kalkışmayın bugün!

Venüs ve Merkür iki şaşkın geri geri giderken özellikle bugün cazip gibi görünenler ilerde pek de öyle olmadığını gösterebilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (25 Ocak 2022) - 2

Koç

İkna edici konuşma beceriniz, çevrenizdekilere pazarlık yapmak için doğru kişi olduğunuzu kanıtlayacaktır. Kendinizi gösterin.

Günlük burç yorumları (25 Ocak 2022) - 3

Boğa

Karşılaştığınız tüm kişisel sorunları, bugün bir an önce fark edin ve üstüne gidin. Çözüm çoğu zaman rahatsız edici gibi dursa da gerekeni yapın derim.

Günlük burç yorumları (25 Ocak 2022) - 4

İkizler

Zorluklarla yüzleşmeyi, onunla başa çıkmayı öğrenmeniz ve bunu göstermeniz gereken bir gün. Kendinizi mümkün olduğunca olaylara ve durumlara uyarlayın.

Günlük burç yorumları (25 Ocak 2022) - 5

Yengeç

Şikayetleri dinlemek için zaman ayırın ve zor durumdaki kişilerin maddi, manevi zararlarını telafi etmenin bir yolunu bugün bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Ocak 2022) - 6

Aslan

Bugün sadelik ve doğru üslup kazanacak. Maddi kazanç sağlayabilecek biriyle ilginç bir anlaşma geliştirebilirsiniz. Etkiniz sandığınızdan daha büyük olacak.

Günlük burç yorumları (25 Ocak 2022) - 7

Başak

Vereceğiniz önemli kararlardan duygularınızı uzak tutmalısınız. Kontrolde kalmak sizi maddi manevi her anlamda refaha götürecektir.

Günlük burç yorumları (25 Ocak 2022) - 8

Terazi

Yolunuza çıkan engellerin üstesinden gelin. Artık kaybedecek zamanınız yok, bu yüzden tartışma arayan, boş laf eden herkesten kaçının.

Günlük burç yorumları (25 Ocak 2022) - 9

Akrep

Bugün kişisel bilgilerinizi kimlerle paylaştığınıza dikkat edin. Bugün birileri duygusal anlamda sizinle hoyratça oyunlar oynayabilir. Dikkat!

Günlük burç yorumları (25 Ocak 2022) - 10

Yay

Olası bir anlaşma veya iş hakkında alacağınız bilgiler, uzun zamandır yapmak istediğiniz bir şey için yeniden çalışmaya başlamanıza yardımcı olacaktır.

Günlük burç yorumları (25 Ocak 2022) - 11

Oğlak

Cazibeniz ve cömertliğiniz her şeyin yerli yerine oturmasını sağlayacak. İyi bir anlaşma, gelecek için yönünüzü bugün değiştirebilir.

Günlük burç yorumları (25 Ocak 2022) - 12

Kova

Bir fırsat ilk başta önemsiz görünebilir, ancak zamanla bunun beklediğinizden çok daha büyük bir anlaşma olduğunu keşfedeceksiniz.

Günlük burç yorumları (25 Ocak 2022) - 13

Balık

Bugün işinizde ve ilişkilerinizde yanlış bilgilere yer vermeyin, aksi takdirde değiştirilmesi zor olacak kritik bir duruma düşebilirsiniz. Dikkatli olun.

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