Günlük burç yorumları (25 Ocak 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 25 Ocak 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Bugün Aslan burcunda bir Dolunay gerçekleşecek. Duygusal olarak gergin, patlamaya hazır bir bomba gibi hissedebiliriz. Güç çatışmalarının yaşandığı, inançlar ve inandığımız değerler uğruna esnemeyen bir yapıda olabiliriz. Bugün ve yarın çatışmalar, sarsıntılar, ani olumsuz olaylar gelişebilir.