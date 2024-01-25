Günlük burç yorumları (25 Ocak 2024)

Bugün Aslan burcunda bir Dolunay gerçekleşecek. Duygusal olarak gergin, patlamaya hazır bir bomba gibi hissedebiliriz. Güç çatışmalarının yaşandığı, inançlar ve inandığımız değerler uğruna esnemeyen bir yapıda olabiliriz. Bugün ve yarın çatışmalar, sarsıntılar, ani olumsuz olaylar gelişebilir.