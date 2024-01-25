Günlük burç yorumları (25 Ocak 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 25 Ocak 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (25 Ocak 2024) - 1

Bugün Aslan burcunda bir Dolunay gerçekleşecek. Duygusal olarak gergin, patlamaya hazır bir bomba gibi hissedebiliriz. Güç çatışmalarının yaşandığı, inançlar ve inandığımız değerler uğruna esnemeyen bir yapıda olabiliriz. Bugün ve yarın çatışmalar, sarsıntılar, ani olumsuz olaylar gelişebilir.  

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (25 Ocak 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, aşk hayatınız ve arkadaşlarınızla ilgili güç çatışmaları, hayal kırıklıkları yaşanabilir. Üretken yönünüz aktif ancak yatırımlar konusunda dikkatli olmalısınız. 

Günlük burç yorumları (25 Ocak 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, aile içinde gerilimli tartışmalar yaşanabilir özellikle ebeveynler arasında tartışmalar büyüyebilir. Sağlık konuları, kesiler, ameliyatlar gündeminizde olabilir. Evinizde oluşabilecek kazalara karşı dikkatli olun. 

Günlük burç yorumları (25 Ocak 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, yakın çevreniz, kardeşleriniz, akrabalarınızla ilgili duygusal krizler yaşanabilir. Iletişim konusunda sorunlar meydana gelebilir. Anlaşma ve sözleşme yapmak için aceleci davranmayın. Kazalara karşı dikkatli olun. 

Günlük burç yorumları (25 Ocak 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, maddi konular gündeminizde olacak. Miraslar, ödemeler, kazançlar konusunda denge arayışınız olabilir. Harcamalarınız artabilir. 

Günlük burç yorumları (25 Ocak 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bugün kendinizi gergin hissedebilir, duygularınızı ifade ederken anlaşılmadığınızı hissedebilirsiniz. Ortaklıklar ve işinizle ilgili sonlanma enerjileri hakim, bitirmek istemediğiniz ilişkiler konusunda sakin kalmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (25 Ocak 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, hastaneler, sağlık konuları gündeminizde olacak. Bugün yaşayacağınız olaylar karşısında kendinizi güçsüz hissedebilir, insanların adaletsiz davranışlarına maruz kalabiliriniz. 

Günlük burç yorumları (25 Ocak 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bugün bazı arkadaşlarınızı hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Partnerinizle ego çatışmaları içinde kalabilir ve ilişkinizi sonlandırmak isteyebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (25 Ocak 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, iş yaşantınız ve kariyerinizle ilgili sizin müdahale edemediğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. Ev ve aile yaşantınızla ilgili konularda gerilimler artabilir, aile sağlığına dikkat etmelisiniz.

Günlük burç yorumları (25 Ocak 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, seyahatler, hukuksal konular, uzak akrabalar ile yaşanabilecek gerginlikler meydana gelebilir. Hareketli bir gün geçireceksiniz, öğrenme, bilme istediğiniz, olayların ardındaki hissedilen duygulara daha fazla odaklanabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (25 Ocak 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, lüks harcamalar yapabilir, finansal konulara daha fazla düşünecek ve bazı ortaklıkları sonlandırma kararı alabilirsiniz. Çocuğu olan oğlaklar sağlık konularıyla ilgilenecekler. 

Günlük burç yorumları (25 Ocak 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, partneriniz veya ortaklarınızla bir yol ayrımına gidebilirsiniz. Bugün hayatınızda duygusal sonlanma enerjileri hakim olacak.  

Günlük burç yorumları (25 Ocak 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, sağlık ve iş konuları gündeminizi oluşturuyor. Evcil hayvanlarınızla ilgili sağlık konuları gündeme gelebilir. Günlük yaşantınız ve işiniz ile ilgili bazı düzenlerin değişimleri yaşanabilir. Otorite pozisyonundaki kişiler ile gerilimler yaşanabilir.

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