Günlük burç yorumları (25 Şubat 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 25 Şubat 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 25.02.2022 - 09:17

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2022) - 1

Ay Yay burcundaki hareketine devam ediyor. Anlam arayışı özgürlük ihtiyacınızı arttırabilir. Kısıtlanmalardan daha çok sıkılabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2022) - 2

Koç

Yurt dışı, seyahatler gündeminizde yer tutabilir. Haber ağınızı genişletebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2022) - 3

Boğa

İnancınız ve inandıklarınız konusunda daha çok bağlanmak isteyebilirsiniz. Arayışınız gittikçe kendinizi buldurabilir.

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2022) - 4

İkizler

Eşiniz ile macera yaşayabilir, gezi amaçlı turistik ya da rekreasyon alanlarına gidebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2022) - 5

Yengeç

Mesai saatleri canınızı sıkabilir, geçirdiğiniz zamanı iyi kullanmaya çalışın. Yaşadığınız her anın bir öğretisi olduğunu unutmayın.

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2022) - 6

Aslan

Marjinal dekorasyon, ilginç fikirler söz konusu. Tarzınızın dışına çıkabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2022) - 7

Başak

Gündeminizde ailevi konular var. Eşinizle ilgili güzel gelişmeler duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2022) - 8

Terazi

Ailenizle beraber toprak, arsa konularıyla ilgilenebilir. Yeni mülkler araştırabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2022) - 9

Akrep

Maddi konularda biraz daha güven arayışı içinde olabilirsiniz. Kardeşleriniz ile kısa süreli kaçamaklar yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2022) - 10

Yay

Özgürlük ihtiyacınız, baskılanamayan dürtüleriniz sizi ele veriyor. Olmak istediğiniz kişiye doğru gittiğinizi hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2022) - 11

Oğlak

Tartışmalara ve yersiz kıskançlıklara dikkat etmelisiniz. Önceliklerinizi gözden geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2022) - 12

Kova

Karşı cinsin ilgisini çekebilirsiniz sosyal medyalarda. Arkadaşlarınız tarafından özenilen kişi olabilirsiniz. İdol/İkon da diyebilirim.

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2022) - 13

Balık

Ruh halinizdeki coşku, işinize odaklanmanıza çok müsaade göstermeyebilir bugün. Dikkatinizi toplamaya çalışmakta zorlanabilirsiniz.

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