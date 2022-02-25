Günlük burç yorumları (25 Şubat 2022)

Haberler - ntv.com.tr 25.02.2022 - 09:17
Ay Yay burcundaki hareketine devam ediyor. Anlam arayışı özgürlük ihtiyacınızı arttırabilir. Kısıtlanmalardan daha çok sıkılabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Yurt dışı, seyahatler gündeminizde yer tutabilir. Haber ağınızı genişletebilirsiniz.
Boğa
İnancınız ve inandıklarınız konusunda daha çok bağlanmak isteyebilirsiniz. Arayışınız gittikçe kendinizi buldurabilir.
İkizler
Eşiniz ile macera yaşayabilir, gezi amaçlı turistik ya da rekreasyon alanlarına gidebilirsiniz.
Yengeç
Mesai saatleri canınızı sıkabilir, geçirdiğiniz zamanı iyi kullanmaya çalışın. Yaşadığınız her anın bir öğretisi olduğunu unutmayın.
Aslan
Marjinal dekorasyon, ilginç fikirler söz konusu. Tarzınızın dışına çıkabilirsiniz.
Başak
Gündeminizde ailevi konular var. Eşinizle ilgili güzel gelişmeler duyabilirsiniz.
Terazi
Ailenizle beraber toprak, arsa konularıyla ilgilenebilir. Yeni mülkler araştırabilirsiniz.
Akrep
Maddi konularda biraz daha güven arayışı içinde olabilirsiniz. Kardeşleriniz ile kısa süreli kaçamaklar yapabilirsiniz.
Yay
Özgürlük ihtiyacınız, baskılanamayan dürtüleriniz sizi ele veriyor. Olmak istediğiniz kişiye doğru gittiğinizi hissedebilirsiniz.
Oğlak
Tartışmalara ve yersiz kıskançlıklara dikkat etmelisiniz. Önceliklerinizi gözden geçirebilirsiniz.
Kova
Karşı cinsin ilgisini çekebilirsiniz sosyal medyalarda. Arkadaşlarınız tarafından özenilen kişi olabilirsiniz. İdol/İkon da diyebilirim.
Balık
Ruh halinizdeki coşku, işinize odaklanmanıza çok müsaade göstermeyebilir bugün. Dikkatinizi toplamaya çalışmakta zorlanabilirsiniz.