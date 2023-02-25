Günlük burç yorumları (25 Şubat 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 25 Şubat 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2023) - 1

Ay, boğa burcunda ilerlemeye devam ediyor. Bugün maddi konularda kendinizi korkuya kaptırmanız mümkün. Daha olumlu bakın olaylara! 

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2023) - 2

KOÇ

Bugün manasız birinin kibrinin hedefi olabilirsiniz, dikkat! Bu hem kişisel hem de profesyonel yaşamınızı etkileyebilir, uzak durun. 

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2023) - 3

BOĞA

İçsel güven eksikliğiniz, özel hayatınızda yaratıcı davranmanızı engelleyebilir. Oysa bugün sizden ilgi bekleyenleri mutlu etmeniz mümkün.  

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2023) - 4

İKİZLER

Kardeşlerle mülkiyetle ilgili anlaşmazlıklar varsa bugün muhtemelen çözüme kavuşabilir. Dünya malının dünya da kaldığını unutmayın. 

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2023) - 5

YENGEÇ

Bekleyen bir ödemeyi bugün almanız mümkün duruyor.  Bazı işlerin artık aklınızda bırakılması gerekebilir. Kendinizi bu konulardan sıkmayın. 

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2023) - 6

ASLAN

Bugün ev işlerinde kimin sorumlu olduğu konusunda kimsenin şüphesi olmayacak şekilde organizasyon yapabilir, herkesi susturabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2023) - 7

BAŞAK

Bugün dinlenmek ve yenilenmek için biraz zaman ayırın. Şu anda işlerin finansal olarak gidişatından pek memnun olmayabilirsiniz ama düzelecek. 

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2023) - 8

TERAZİ

Bugün ev kadınlarının günleri beklenmedik kişilerden gelen iltifatlarla güzelleşebilir. Yepyeni bir ev satın alınması düşünülebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2023) - 9

AKREP

Arkadaşlarla bir geziye çıkma olasılığınız olabilir. Profesyonelce yürütülen bir seminer veya hazırlık içinde çalışıyor olabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2023) - 10

YAY

Bugün kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. İyi çalışıyor olmanız ve çabalarınızın aniden sonuç vermesi çok mümkün duruyor. Çalışmaya devam.  

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2023) - 11

OĞLAK

Güvendiğiniz projelere yatırım yapmanın bugün tam zamanı. Partneriniz ile  iyi bir ruh halindeyken onu bugün çok daha iyi yönlendirebilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2023) - 12

KOVA

Arkadaşların yardımıyla, iş arayanların kendilerine uygun bir pozisyon bulma olasılığı bugün daha yüksek. Asla yılmayın kararınızdan.  

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2023) - 13

BALIK

Siz bugün kararlı olduğunuz için fazla düşünmeden önünüze gelen fırsatı değerlendirebilirsiniz. Yeter ki fırsatın gerçek fırsat olduğunu görün.  

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER