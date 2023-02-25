Günlük burç yorumları (25 Şubat 2023)

Ay, boğa burcunda ilerlemeye devam ediyor. Bugün maddi konularda kendinizi korkuya kaptırmanız mümkün. Daha olumlu bakın olaylara!
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Bugün manasız birinin kibrinin hedefi olabilirsiniz, dikkat! Bu hem kişisel hem de profesyonel yaşamınızı etkileyebilir, uzak durun.
BOĞA
İçsel güven eksikliğiniz, özel hayatınızda yaratıcı davranmanızı engelleyebilir. Oysa bugün sizden ilgi bekleyenleri mutlu etmeniz mümkün.
İKİZLER
Kardeşlerle mülkiyetle ilgili anlaşmazlıklar varsa bugün muhtemelen çözüme kavuşabilir. Dünya malının dünya da kaldığını unutmayın.
YENGEÇ
Bekleyen bir ödemeyi bugün almanız mümkün duruyor. Bazı işlerin artık aklınızda bırakılması gerekebilir. Kendinizi bu konulardan sıkmayın.
ASLAN
Bugün ev işlerinde kimin sorumlu olduğu konusunda kimsenin şüphesi olmayacak şekilde organizasyon yapabilir, herkesi susturabilirsiniz.
BAŞAK
Bugün dinlenmek ve yenilenmek için biraz zaman ayırın. Şu anda işlerin finansal olarak gidişatından pek memnun olmayabilirsiniz ama düzelecek.
TERAZİ
Bugün ev kadınlarının günleri beklenmedik kişilerden gelen iltifatlarla güzelleşebilir. Yepyeni bir ev satın alınması düşünülebilirsiniz.
AKREP
Arkadaşlarla bir geziye çıkma olasılığınız olabilir. Profesyonelce yürütülen bir seminer veya hazırlık içinde çalışıyor olabilirsiniz.
YAY
Bugün kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. İyi çalışıyor olmanız ve çabalarınızın aniden sonuç vermesi çok mümkün duruyor. Çalışmaya devam.
OĞLAK
Güvendiğiniz projelere yatırım yapmanın bugün tam zamanı. Partneriniz ile iyi bir ruh halindeyken onu bugün çok daha iyi yönlendirebilirsiniz.
KOVA
Arkadaşların yardımıyla, iş arayanların kendilerine uygun bir pozisyon bulma olasılığı bugün daha yüksek. Asla yılmayın kararınızdan.
BALIK
Siz bugün kararlı olduğunuz için fazla düşünmeden önünüze gelen fırsatı değerlendirebilirsiniz. Yeter ki fırsatın gerçek fırsat olduğunu görün.