Günlük burç yorumları (25 Temmuz 2022)

Haberler - ntv.com.tr 25.07.2022 - 00:05
Ay, İkizler burcundaki hareketine devam ediyor. Yüzleşmekten kaçınılan konular gündeme gelebilir.
Koç
Kısa seyahat planlamaları ve iletişim trafiğiniz yoğun olabilir. Düşünürken geçmişin etkisi altında kalabilirsiniz.
Boğa
Duygusal güvenceye öncelik tanıyabilirsiniz. Aile ve finans konuları gündemde olabilir.
İkizler
Fiziksel ihtiyaçlarınızı giderebilir, kendinizle daha çok ilgilenebilirsiniz.
Yengeç
Duygularınızı ve fikirlerinizi başkalarına açmak yerine kendinize saklamayı tercih edebilirsiniz. Geriye dönük düşünceler içinde olabilirsiniz.
Aslan
Geleceğe yönelik plan ve programlar yapabilir, gruplara hitap edip paylaşım yaptıkça kendinizi iyi hissedebilirsiniz.
Başak
İş hayatınızı etkileyen durumlarda duygusal kararlar almaya meyilli olabilirsiniz.
Terazi
Hukuki konularda adil davranışlara şahit olabilir, hak ettiğinizi düşündüğünüzü alabilirsiniz.
Akrep
Aile maliyesi, borçlar ve kaynakları düzenlemek gündeminizde olabilir. Hesap kitap yapmak için uygun zaman.
Yay
İyi arkadaşlar edinmek, ikili ilişkileri geliştirmek için ortamlarda bulunabilirsiniz. Hoş sohbetlerle anın tadını çıkarabilirsiniz.
Oğlak
Zinde ve canlı hissedebilirsiniz, günlük hayatın stresini abartmamakta fayda var.
Kova
Duygularınızı coşkulu şekilde paylaşmaktan mutluluk duyabilir, içsel ve zihinsel anlamda tatmin edici konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz.
Balık
Yaşam alanınızda düzenlemeler, yer değişiklikleri söz konusu olabilir.