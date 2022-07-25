Günlük burç yorumları (25 Temmuz 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 25 Temmuz 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 25.07.2022 - 00:05

Günlük burç yorumları (25 Temmuz 2022) - 1

Ay, İkizler burcundaki hareketine devam ediyor. Yüzleşmekten kaçınılan konular gündeme gelebilir.

Günlük burç yorumları (25 Temmuz 2022) - 2

Koç

Kısa seyahat planlamaları ve iletişim trafiğiniz yoğun olabilir. Düşünürken geçmişin etkisi altında kalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Temmuz 2022) - 3

Boğa

Duygusal güvenceye öncelik tanıyabilirsiniz. Aile ve finans konuları gündemde olabilir.

Günlük burç yorumları (25 Temmuz 2022) - 4

İkizler

Fiziksel ihtiyaçlarınızı giderebilir, kendinizle daha çok ilgilenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Temmuz 2022) - 5

Yengeç

Duygularınızı ve fikirlerinizi başkalarına açmak yerine kendinize saklamayı tercih edebilirsiniz. Geriye dönük düşünceler içinde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Temmuz 2022) - 6

Aslan

Geleceğe yönelik plan ve programlar yapabilir, gruplara hitap edip paylaşım yaptıkça kendinizi iyi hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Temmuz 2022) - 7

Başak

İş hayatınızı etkileyen durumlarda duygusal kararlar almaya meyilli olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Temmuz 2022) - 8

Terazi

Hukuki konularda adil davranışlara şahit olabilir, hak ettiğinizi düşündüğünüzü alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Temmuz 2022) - 9

Akrep

Aile maliyesi, borçlar ve kaynakları düzenlemek gündeminizde olabilir. Hesap kitap yapmak için uygun zaman.

Günlük burç yorumları (25 Temmuz 2022) - 10

Yay

İyi arkadaşlar edinmek, ikili ilişkileri geliştirmek için ortamlarda bulunabilirsiniz. Hoş sohbetlerle anın tadını çıkarabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Temmuz 2022) - 11

Oğlak

Zinde ve canlı hissedebilirsiniz, günlük hayatın stresini abartmamakta fayda var.

Günlük burç yorumları (25 Temmuz 2022) - 12

Kova

Duygularınızı coşkulu şekilde paylaşmaktan mutluluk duyabilir, içsel ve zihinsel anlamda tatmin edici konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Temmuz 2022) - 13

Balık

Yaşam alanınızda düzenlemeler, yer değişiklikleri söz konusu olabilir.

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