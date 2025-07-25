Günlük burç yorumları (25 Temmuz 2025)

Başak

Bugün her şeyi düzene koyma çaban daha da belirginleşiyor. Ertelediğin işler, temizlenmesi gereken alanlar, toparlanması gereken belgeler derken tam bir organizasyon günündesin. Bu düzenleme süreci yalnızca fiziksel değil; zihinsel ve duygusal olarak da temizlik yapmanı sağlayacak. Aşk hayatında ise detaylara takılmak yerine duyguyu anlamaya çalışmalısın. Partnerinin niyeti senin için önemli olacak. Yalnızsan, mantıkla hareket etme arzun duyguların önüne geçebilir. Bugün biraz daha akışta kalmayı denemelisin. Her şey planlı olmayabilir ama bazen gelişigüzel olanlar daha fazla huzur getirir.