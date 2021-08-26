Günlük burç yorumları (26 Ağustos 2021)

26.08.2021 - 00:03
Hırslı ve paranoyak insanlara dikkat!
Bugünlerde manasız insanlarla muhatap olabilirsiniz. Sinirlerinizi keman yayı gibi gerebilirler. Doğru notadan ifade edin kendinizi.
Koç
Bugün kendinizi pek bir şanssız, bahtsız amanda pek fena duygular içinde hissedebilirsiniz. Ama bu duygular geçici rahat olun yeter.
Boğa
Aşk, meşk konusunda hayli ortalık karışabilir. Siz bu konularda bugün ağzınızla kuş tutsanız yaranamazsınız kimseye. Bırakın dağınık kalsın.
İkizler
Kendinizi bugün sosyal medyanın tamda göbeğinde bulabilirsiniz. Ve sayısız tuhaflık başınıza gelebilir. Bence çok hoyratlık yapmayın bugün.
Yengeç
İş de, özellikle patron, yönetici vb. kişilerle bugün hiç karşılaşmayın bile herhangi bir şekilde muhatap olmanız gerekirse gülümseyin yeter.
Aslan
Bugün bir sunum veya kendinizi ortaya koyacak bir şeyler yapacaksanız. Kesinlikle çok iyi hazırlanmanızda fayda var. Sizi sıkıştırabilirler.
Başak
Bugün özellikle dinlenmeye gayret edin son zamanlarda eğer uyku düzeninizle ilgili sıkıntılar varsa mutlaka ciddiye alın bunu derim.
Terazi
Mahkeme, avukatlar, evraklar varsa bu konuyla ilgili bazı sıkıntılar bugün bunların üstesinden gelmek için hiçte fena bir gün değil.
Akrep
İş konusunda müşteri veya patron durumundaki insanlarla olumlu ama diğer yandan çalışma arkadaşlarınızla sorunlu bir gün gibi duruyor.
Yay
Bugün aşk ve ilişkiler, aman efendim mesajlarda küçük kalpler öpücükler falan atmayın sağa sola, pek de işe yaramayacaktır bunlar.
Oğlak
Bugünü daha çok sessiz sedasız çalışarak geçirmeniz sizin için harika olacaktır. Çünkü çok söz fazlasıyla sizi rahatsız edebilir.
Kova
Planlar yapıp sonunda hayal kırıklığına uğramamanız için en iyisi siz olabildiğince kendinizi gerçekçi bir yerde tutun bugün.
Balık
Sağdan, soldan para isteyenler olmadık bir biçimde maddi konularda öneride bulunanlar çıkabilir karşınıza. Hiç kulak vermeyin.