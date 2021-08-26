Günlük burç yorumları (26 Ağustos 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 26 Ağustos 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

26.08.2021 - 00:03

Günlük burç yorumları (26 Ağustos 2021) - 1

Hırslı ve paranoyak insanlara dikkat!

Bugünlerde manasız insanlarla muhatap olabilirsiniz. Sinirlerinizi keman yayı gibi gerebilirler. Doğru notadan ifade edin kendinizi.

Günlük burç yorumları (26 Ağustos 2021) - 2

Koç

Bugün kendinizi pek bir şanssız, bahtsız amanda pek fena duygular içinde hissedebilirsiniz. Ama bu duygular geçici rahat olun yeter.

Günlük burç yorumları (26 Ağustos 2021) - 3

Boğa

Aşk, meşk konusunda hayli ortalık karışabilir. Siz bu konularda bugün ağzınızla kuş tutsanız yaranamazsınız kimseye. Bırakın dağınık kalsın. 

Günlük burç yorumları (26 Ağustos 2021) - 4

İkizler

Kendinizi bugün sosyal medyanın tamda göbeğinde bulabilirsiniz. Ve sayısız tuhaflık başınıza gelebilir. Bence çok hoyratlık yapmayın bugün.

Günlük burç yorumları (26 Ağustos 2021) - 5

Yengeç

İş de, özellikle patron, yönetici vb. kişilerle bugün hiç karşılaşmayın bile herhangi bir şekilde muhatap olmanız gerekirse gülümseyin yeter.

Günlük burç yorumları (26 Ağustos 2021) - 6

Aslan

Bugün bir sunum veya kendinizi ortaya koyacak bir şeyler yapacaksanız. Kesinlikle çok iyi hazırlanmanızda fayda var. Sizi sıkıştırabilirler.

Günlük burç yorumları (26 Ağustos 2021) - 7

Başak

Bugün özellikle dinlenmeye gayret edin son zamanlarda eğer uyku düzeninizle ilgili sıkıntılar varsa mutlaka ciddiye alın bunu derim.

Günlük burç yorumları (26 Ağustos 2021) - 8

Terazi

Mahkeme, avukatlar, evraklar varsa bu konuyla ilgili bazı sıkıntılar bugün bunların üstesinden gelmek için hiçte fena bir gün değil.

Günlük burç yorumları (26 Ağustos 2021) - 9

Akrep

İş konusunda müşteri veya patron durumundaki insanlarla olumlu ama diğer yandan çalışma arkadaşlarınızla sorunlu bir gün gibi duruyor.

Günlük burç yorumları (26 Ağustos 2021) - 10

Yay

Bugün aşk ve ilişkiler, aman efendim mesajlarda küçük kalpler öpücükler falan atmayın sağa sola, pek de işe yaramayacaktır bunlar.

Günlük burç yorumları (26 Ağustos 2021) - 11

Oğlak

Bugünü daha çok sessiz sedasız çalışarak geçirmeniz sizin için harika olacaktır.  Çünkü çok söz fazlasıyla sizi rahatsız edebilir.

Günlük burç yorumları (26 Ağustos 2021) - 12

Kova

Planlar yapıp sonunda hayal kırıklığına uğramamanız için en iyisi siz olabildiğince kendinizi gerçekçi bir yerde tutun bugün.

Günlük burç yorumları (26 Ağustos 2021) - 13

Balık

Sağdan, soldan para isteyenler olmadık bir biçimde maddi konularda öneride bulunanlar çıkabilir karşınıza. Hiç kulak vermeyin.

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