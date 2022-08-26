Günlük burç yorumları (26 Ağustos 2022)

Haberler 26.08.2022 - 00:00
Ay, Aslan burcundaki hareketine devam ediyor. Hayata daha pozitif bakabilir, olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Işıltılı ve parlayan her şey ilginizi çekebilir, romantik ilişkilerinizde göz dolduran hareketler sergileyebilirsiniz.
BOĞA
Ev ve aile yaşamını renklendirmek, konforunuzu arttırmak isteyebilirsiniz. Çeşitli ev toplantıları yapabilirsiniz.
İKİZLER
Sizi besleyen, ruhunuzu doyuran diyaloglar kurmak isteyebilirsiniz. Bu doğrultuda yakın çevrenizle etkileşim halinde olmanız olası.
YENGEÇ
Kişisel gelişim, kişisel bakım gibi kendinizle ilgili konularda harcamalar yapabilirsiniz.
ASLAN
Ben demeye, egonuzun arkasında durmaya meyilli olabilirsiniz. Samimi davranışlar görmek ve göstermek için harika bir enerji mevcut.
BAŞAK
Potansiyelinizi göstermek ve başkalarıyla paylaşmak yerine kendi içinizde tutmayı tercih edebilirsiniz.
TERAZİ
Kendinize yeni hedefler koyabilir, başarılarınıza yenilerini eklemek için görüşmeler yapabilirsiniz.
AKREP
Kariyer hayatında imza niteliğinde çalışmalar yapabilir, adınızdan söz ettirebilirsiniz.
YAY
Fanatikliğe varacak nitelikte savunduğunuz konular olabilir, bu noktada kazanımlarınızı gözden geçirmeniz gerekebilir.
OĞLAK
Gizemli konulara ilginiz artabilir, bilmediğiniz şeylerin ne kadar da çok olduğunu düşünebilirsiniz.
KOVA
İkili ilişkilerde gösteri zamanı, vaatlerle gerçekler arasında abartılı bir ilişki olabilir.
BALIK
Spor gibi faaliyetlerde hızlı eylemler ilginizi çekebilir, her anlamda aktif olmak isteyebilirsiniz.