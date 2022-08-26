Günlük burç yorumları (26 Ağustos 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 26 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler 26.08.2022 - 00:00

Günlük burç yorumları (26 Ağustos 2022) - 1

Ay, Aslan burcundaki hareketine devam ediyor. Hayata daha pozitif bakabilir, olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (26 Ağustos 2022) - 2

KOÇ

Işıltılı ve parlayan her şey ilginizi çekebilir, romantik ilişkilerinizde göz dolduran hareketler sergileyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Ağustos 2022) - 3

BOĞA

Ev ve aile yaşamını renklendirmek, konforunuzu arttırmak isteyebilirsiniz. Çeşitli ev toplantıları yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Ağustos 2022) - 4

İKİZLER

Sizi besleyen, ruhunuzu doyuran diyaloglar kurmak isteyebilirsiniz. Bu doğrultuda yakın çevrenizle etkileşim halinde olmanız olası.

Günlük burç yorumları (26 Ağustos 2022) - 5

YENGEÇ

Kişisel gelişim, kişisel bakım gibi kendinizle ilgili konularda harcamalar yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Ağustos 2022) - 6

ASLAN

Ben demeye, egonuzun arkasında durmaya meyilli olabilirsiniz. Samimi davranışlar görmek ve göstermek için harika bir enerji mevcut.

Günlük burç yorumları (26 Ağustos 2022) - 7

BAŞAK

Potansiyelinizi göstermek ve başkalarıyla paylaşmak yerine kendi içinizde tutmayı tercih edebilirsiniz.

 

Günlük burç yorumları (26 Ağustos 2022) - 8

TERAZİ

Kendinize yeni hedefler koyabilir, başarılarınıza yenilerini eklemek için görüşmeler yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Ağustos 2022) - 9

AKREP

Kariyer hayatında imza niteliğinde çalışmalar yapabilir, adınızdan söz ettirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Ağustos 2022) - 10

YAY

Fanatikliğe varacak nitelikte savunduğunuz konular olabilir, bu noktada kazanımlarınızı gözden geçirmeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (26 Ağustos 2022) - 11

OĞLAK

Gizemli konulara ilginiz artabilir, bilmediğiniz şeylerin ne kadar da çok olduğunu düşünebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Ağustos 2022) - 12

KOVA

İkili ilişkilerde gösteri zamanı, vaatlerle gerçekler arasında abartılı bir ilişki olabilir.

Günlük burç yorumları (26 Ağustos 2022) - 13

BALIK

Spor gibi faaliyetlerde hızlı eylemler ilginizi çekebilir, her anlamda aktif olmak isteyebilirsiniz.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER