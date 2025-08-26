Günlük burç yorumları (26 Ağustos 2025)

İkizler: Hayata daha geniş bir perspektiften bakma isteğiniz bugün artabilir. Rutinlerin dışına çıkmak, yeni şeyler öğrenmek ya da bilginizi derinleştirmek için ideal bir gün. Belki bir kitap ya da çevrim içi bir seminer size ilham olabilir. Özellikle akademik veya hukuki konularda beklediğiniz bir gelişme varsa olumlu yönde ilerlemeler yaşanabilir. Uzak akrabalardan ya da yurtdışındaki tanıdıklardan gelen haberler, yeni planlar yapmanıza neden olabilir. Aşk hayatında ise sizi entelektüel anlamda besleyen biriyle karşılaşabilirsiniz.