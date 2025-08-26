Günlük burç yorumları (26 Ağustos 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 26 Ağustos 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün sosyal çevrenizle olan bağlarınız daha da güçlenebilir. Uzun zamandır görüşmediğiniz bir arkadaşınızla beklenmedik bir şekilde karşılaşabilirsiniz. Bu buluşma geçmişte kalan bazı duyguları yeniden su yüzüne çıkarabilir. İş ortamında takım çalışmalarında aktif rol üstlenmeniz size prestij kazandıracak. Fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin; çünkü insanlar sizin enerjinizden ve cesaretinizden ilham alacak. Ancak gün içinde fazlasıyla dürtüsel davranmamaya dikkat edin. Aşk hayatınızda ise küçük bir jest ya da mesaj bile ilişkinizde büyük etki yaratabilir.