Günlük burç yorumları (26 Aralık 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 26 Aralık 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (26 Aralık 2022) - 1

Ay, Kova burcundaki hareketine devam ediyor. Önünüzde farklı alanlarda olmadık fırsatlar çıkabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (26 Aralık 2022) - 2

KOÇ

Şanslı bir gün evet şansınızı denemenizde fayda var ama ne olursa olsun öyle yakın çevrenizden yardım istemeyin. Hayal kırıklığı yaşarsınız.

Günlük burç yorumları (26 Aralık 2022) - 3

BOĞA

Kendinizi parlatacağınız bir gün ama bugün bir eyleme kalkışmaktan ziyade planlayın ve bu planlarınızı önümüzdeki günlerde yürürlüğe koyun.

Günlük burç yorumları (26 Aralık 2022) - 4

İKİZLER

Yurtdışı ile ilgili konuşmalar anlaşmalar söz konusu olabilir veya eğitim vermek almakla ilgili konularda planlayın hayatınızı.

Günlük burç yorumları (26 Aralık 2022) - 5

YENGEÇ

Bugün evlenme teklifi alabilirsiniz dersem abartmış olmam sanırım. Yani ikili ilişkiler ve ortaklıklar da dahil hoş gelişmeler olabilir.

Günlük burç yorumları (26 Aralık 2022) - 6

ASLAN

İş çevrenizle sert konuşmalardan biraz uzak kalın. Keza sağlığınız konusunda da idrar yolları ve sindirim sistemine daha dikkat etmeniz gerek.

Günlük burç yorumları (26 Aralık 2022) - 7

BAŞAK

Aşk konusunda keyifli bir gün mü geliyor ne? Bence ilişkiler konusunda biraz daha çevrenize bakmanızda fayda var derim. Hareketlenin biraz.

Günlük burç yorumları (26 Aralık 2022) - 8

TERAZİ

Kiralanacak yeriniz mi var? Veya gayrimenkul ile ilgili bir konuyu mu halletmeniz gerek? Bugün bu işlere bir kalkışın derim.

Günlük burç yorumları (26 Aralık 2022) - 9

AKREP

Arkadaşlarınızın veya yakınınızdaki insanların kafanızı karıştırmanıza müsaade etmeyin derim. Önünüzde güzel kapılar açılabilir.

Günlük burç yorumları (26 Aralık 2022) - 10

YAY

Maddi anlamda görüşmeleriniz varsa bugün yapmaya gayret edin ve tamamlayın işlerinizi ama konuşmalara dikkat edin.

Günlük burç yorumları (26 Aralık 2022) - 11

OĞLAK

Tam olarak ne olduğunu idrak edemediğiniz konular konuşmalar bugün fır dönse de çevrenizde siz hiç oralı olmayın derim.

Günlük burç yorumları (26 Aralık 2022) - 12

KOVA

Duygularını doğru ifade ederseniz bugün maddi manevi hemen hemen her konuda kazanan siz olursunuz. Ama konuşurken özenli olun.

Günlük burç yorumları (26 Aralık 2022) - 13

BALIK

Rüyalarınıza ve psişik gücünüze dikkat edin. Kimseye bu aralar beddua falan edeyim demeyin, yerini bulabilir. Ya da gerekliyse bol bol edin. 

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