Günlük burç yorumları (26 Aralık 2024)

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bugün Ay ile Güneş arasında uyumlu bir enerji oluşacak. Bu durum kadın erkek ilişkilerinde olumlu bir etki yaratabilir. Artık bitirmeye odaklandığınız işleri bugün bitirebilirsiniz.

Ay ile Uranüs arasındaki gerilim beklenmedik duygusal iniş-çıkışların olabileceğini gösteriyor. Ancak Venüs ile Jüpiter arasındaki uyum aklını kullananlar açısından fayda getirebilecek etkiler içinde. Seyahat, keyifli hobiler için hareketli bir gün olabilir. Merkür, Jüpiter ve Satürn arasında oluşan gerilimli açı kazalar ve iletişim sorunları açısından dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.