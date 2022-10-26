Günlük burç yorumları (26 Ekim 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 26 Ekim 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (26 Ekim 2022) - 1

Ay, Akrep burcundaki hareketine devam ediyor. Finansal faaliyetlerle ilgilenebilirsiniz, ilerlemenizi engelleyen faktörleri ortadan kaldıracak fırsatlar mevcut.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (26 Ekim 2022) - 2

KOÇ

Geçmişteki bazı konular gündeme gelebilir, öfke patlamaları ve krizlere karşı temkinli olmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (26 Ekim 2022) - 3

BOĞA

Ortaklık ilişkilerinizde genişleme olabilir. Etki ağınızı farklı grup ve insanlara taşımanız mümkün.

Günlük burç yorumları (26 Ekim 2022) - 4

İKİZLER

İş hayatında lider vasfı ile hareket etmeniz gerekebilir. Diğer çalışanlar ile ilişkilerinizi derinleştirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Ekim 2022) - 5

YENGEÇ

Karşı cinsle olan iletişiminizde flörtöz diyaloglar gelişebilir. İkili ilişkilerinize vakit ayırarak keyif alacağınız ortamlarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Ekim 2022) - 6

ASLAN

Aile bağlarındaki sorunlara odaklanarak çözüm üretebilirsiniz. Huzurlu hissetmeniz özgürlüğünüze bağlı olabilir.

Günlük burç yorumları (26 Ekim 2022) - 7

BAŞAK

Yakınlarınız ile etkileşimde olmaya özen gösterebilirsiniz. Zihinsel bir rahatlama sağlayan aktivitelerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Ekim 2022) - 8

TERAZİ

Kişisel arzularınız için sıkı sıkı çalışmaya istekli olabilirsiniz. Kişisel kazançlarınızı arttırmak için çalışmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (26 Ekim 2022) - 9

AKREP

Geçmişin tanıdıklığı güven verici olabilir, bencilce sayılabilen kararlar almaya istekli olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Ekim 2022) - 10

YAY

Kafanızda dönüp duran şüpheler ile kendi kendinizi kısıtlamanız olası. Bırakmak istediğiniz alışkanlıklarınız gündeme gelebilir.

Günlük burç yorumları (26 Ekim 2022) - 11

OĞLAK

Sosyal mecra ve ortamlarda bulunarak çeşitli faaliyetlere katılabilirsiniz. Yardımlaşma ve yarar amacı güden organizasyonlarda bulunmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (26 Ekim 2022) - 12

KOVA

Hayata karşı daha otoriter bir tavrı benimseyebilirsiniz. Kendinizi göstermek için dışsal bir motivasyona ihtiyacınız olabilir.

Günlük burç yorumları (26 Ekim 2022) - 13

BALIK

Uluslararası ilişkiler ve yurtdışı bağlantıları gündeminizde olabilir. Uzun vadeli planları harekete geçirmeniz mümkün.

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