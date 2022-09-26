Günlük burç yorumları (26 Eylül 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 26 Eylül 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (26 Eylül 2022) - 1

Terazi burcunda dolunay gerçekleşiyor. Duygu ve düşüncelerinizde bir ahenk yakalayabilir, uyumlu ortaklık ve ilişkilerin başlangıcında bulunabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)     

Günlük burç yorumları (26 Eylül 2022) - 2

KOÇ

Hukuki süreçlerde şanslısınız. Ortaklı işler ve ilişkilerde dengeli olmaya çalışmakta fayda var.

Günlük burç yorumları (26 Eylül 2022) - 3

BOĞA

Sağlık ve beslenmeye gereken özeni gösterebilirsiniz. İyilik ve güzelliği arttırmaya yönelik adımlar atmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (26 Eylül 2022) - 4

İKİZLER

Romantik ilişkiler başlatma kararı alabilir, yeni insanlarla tanışabilir ve hobi edinebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Eylül 2022) - 5

YENGEÇ

Aile içinde fikir birliği sağlanabilir. Uyumlu ve olumlu gelişmelerin yaşanması mümkün.

Günlük burç yorumları (26 Eylül 2022) - 6

ASLAN

Karşınıza çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Çok huzur verici ve adaletli oluşunuz farklı bir boyuta taşınabilir.

Günlük burç yorumları (26 Eylül 2022) - 7

BAŞAK

Yeni ticari girişim ve atılımlar söz konusu. İmza sürecindeki anlaşmalardan sevindirici haberler gelebilir.

Günlük burç yorumları (26 Eylül 2022) - 8

TERAZİ

Kendinizle ilgili kararlar alabilir, benliğinizi ve bilginizi daha yoğun ortaya koyacağınız işlere odaklanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Eylül 2022) - 9

AKREP

Başkalarından gizlenen adalet terazisi içinizdeki doğru ve yanlışı gösteriyor. Olanı olduğu gibi kabul edere devam etmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (26 Eylül 2022) - 10

YAY

Sosyal ilişkiler kurmak, sosyal ortam ve medyada yer almak gibi faaliyetlerde bulunabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (26 Eylül 2022) - 11

OĞLAK

Hayata farklı bir pencereden bakmanız mümkün. Daha adil olabilirsiniz en çok da kendinize karşı.

Günlük burç yorumları (26 Eylül 2022) - 12

KOVA

Hak, hukuk ve adalet kavramlarına bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Eğitim alanında gelişmeler yaşanabilir.

Günlük burç yorumları (26 Eylül 2022) - 13

BALIK

Finansal konularda yeni bir başlangıç yaşanabilir, birikimlerinizi fiziksel olarak değerlendirmeyi düşünebilirsiniz.

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