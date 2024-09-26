Günlük burç yorumları (26 Eylül 2024)

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bugün kariyer konusunda kadınlar ile aranızda bazı gerilimler söz konusu olabilir. Aile içindeki sağlık konularına koşturmak ve akrabalarınız ile ilgili konularla ilgilenmeniz gerekebilir. İşlerinizi toparlamak ve odaklanmakta güçlük çekebilirsiniz. Genel sağlığınız ile ilgili bedeninizi dinlendirmeniz önemli olabilir.