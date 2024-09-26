Günlük burç yorumları (26 Eylül 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 26 Eylül 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, Gökyüzü duygusal veya fikirsel anlamda huzursuzluk yaratacak konuların gündeme geleceğini ancak bu huzursuzlukları dönüştürebilirsek uzun süreli ilişkiler kurabileceğimizi vadediyor. Satürn, Mars arasındaki olumlu açı uzun vadeli, dayanıklılık gerektiren konularda başlangıçlar yapmak için uygun olabilir.