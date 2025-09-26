Günlük burç yorumları (26 Eylül 2025)

Aslan: Bugün sahne sizin! Aşk hayatında duygularınızı güçlü ama nazik bir dille ifade etmek ilişkinize canlılık katabilir. Partnerinizin size hayranlık duyması kadar sizin de onu anlamanız gerekiyor. İş hayatında önemli bir toplantı, sunum ya da kamuya açık bir etkinlik sizi ön plana çıkarabilir. Özgüvenle ama kibirden uzak bir duruş başarıyı getirecektir. Maddi anlamda lüks harcamalara eğilim gösterebilirsiniz ama aşırıya kaçmamak önemli.