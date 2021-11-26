Günlük burç yorumları (26 Kasım 2021)

Haberler - ntv.com.tr 26.11.2021 - 00:02
Uykusuz kalabilirsiniz.
Ay bu akşam boşlukta, uykuya dalmakta zorlanabilirsiniz. En iyisi alın kitabınızı ve oturup okuyun.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
İşi zevkle karıştırmayın. Birisi sizi hazırlıksız yakalamak için duygusal taktikler kullanabilir. Samimiyete dikkat bugün.
Boğa
Sizi manipüle etmek için zorlayıcı taktikler kullanan herkese hayır deyin. Yaratıcı olan ve sizi tatmin eden bir kişileri seçin.
İkizler
Size ilham veren insanlarla iletişim kurmayı planlayın. Bu size mükemmelleşmek için ihtiyaç duyduğunuz itici gücü verecektir.
Yengeç
Yerinizde durun ve planlarınızı takip edin. Birini etkilemek için fazla harcama yapmanız gerektiğini düşünmeyin.
Aslan
Etrafınızda olup bitenlere değil, nasıl ve ne yaptığınıza dikkat edin. Hiçbir şeyi şansa bırakmayın bugün.
Başak
Sağlığınızı veya fiziksel refahınızı riske atmayın. Kalabalıktan kaçının. Daha minimal bir gün geçirmeye bakın.
Terazi
Kimsenin size aşırı baskı yapmasına izin vermeyin. Ulaşmak istediğiniz şeye yardımcı olacak hedefler belirleyin.
Akrep
Bir ara verin ve yeniden değerlendirin yaptıklarınızı. Küçük bir ayar, bugün büyük bir fark yaratabilir.
Yay
Çok geç olmadan para meselelerini halledin. Akıllı olun ve önce bir bütçe belirleyin. Borca girmeden harcayın.
Oğlak
Tedirgin olmaya pek müsait bir günden geçecek olabilirsiniz. Bu duygunun gerçekliğini biraz sorgulayın derim.
Kova
Sevdiğiniz şeyi karlı bir işe dönüştürün. Yenilikçi bir yaklaşım, hedefinize ulaşmak için gereken değişiklikleri takip etmenize yardımcı olacaktır.
Balık
Paranızı sayın ve iyi kullanın. Amaçsız harcamak pişmanlık getirir. Evinizi yönetme şeklinizde akıllı olun ve sadaka arayanlarla akıllıca ilgilenin.