Günlük burç yorumları (26 Kasım 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 26 Kasım 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 26.11.2021 - 00:02

Günlük burç yorumları (26 Kasım 2021) - 1

Uykusuz kalabilirsiniz.

Ay bu akşam boşlukta, uykuya dalmakta zorlanabilirsiniz. En iyisi alın kitabınızı ve oturup okuyun.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (26 Kasım 2021) - 2

Koç

İşi zevkle karıştırmayın. Birisi sizi hazırlıksız yakalamak için duygusal taktikler kullanabilir. Samimiyete dikkat bugün.

Günlük burç yorumları (26 Kasım 2021) - 3

Boğa

Sizi manipüle etmek için zorlayıcı taktikler kullanan herkese hayır deyin. Yaratıcı olan ve sizi tatmin eden bir kişileri seçin.

Günlük burç yorumları (26 Kasım 2021) - 4

İkizler

Size ilham veren insanlarla iletişim kurmayı planlayın. Bu size mükemmelleşmek için ihtiyaç duyduğunuz itici gücü verecektir.

Günlük burç yorumları (26 Kasım 2021) - 5

Yengeç

Yerinizde durun ve planlarınızı takip edin. Birini etkilemek için fazla harcama yapmanız gerektiğini düşünmeyin.

Günlük burç yorumları (26 Kasım 2021) - 6

Aslan

Etrafınızda olup bitenlere değil, nasıl ve ne yaptığınıza dikkat edin. Hiçbir şeyi şansa bırakmayın bugün.

Günlük burç yorumları (26 Kasım 2021) - 7

Başak

Sağlığınızı veya fiziksel refahınızı riske atmayın. Kalabalıktan kaçının. Daha minimal bir gün geçirmeye bakın.

Günlük burç yorumları (26 Kasım 2021) - 8

Terazi

Kimsenin size aşırı baskı yapmasına izin vermeyin. Ulaşmak istediğiniz şeye yardımcı olacak hedefler belirleyin.

Günlük burç yorumları (26 Kasım 2021) - 9

Akrep

Bir ara verin ve yeniden değerlendirin yaptıklarınızı. Küçük bir ayar, bugün büyük bir fark yaratabilir.

Günlük burç yorumları (26 Kasım 2021) - 10

Yay

Çok geç olmadan para meselelerini halledin. Akıllı olun ve önce bir bütçe belirleyin. Borca girmeden harcayın.

Günlük burç yorumları (26 Kasım 2021) - 11

Oğlak

Tedirgin olmaya pek müsait bir günden geçecek olabilirsiniz. Bu duygunun gerçekliğini biraz sorgulayın derim.

Günlük burç yorumları (26 Kasım 2021) - 12

Kova

Sevdiğiniz şeyi karlı bir işe dönüştürün. Yenilikçi bir yaklaşım, hedefinize ulaşmak için gereken değişiklikleri takip etmenize yardımcı olacaktır.

Günlük burç yorumları (26 Kasım 2021) - 13

Balık

Paranızı sayın ve iyi kullanın. Amaçsız harcamak pişmanlık getirir. Evinizi yönetme şeklinizde akıllı olun ve sadaka arayanlarla akıllıca ilgilenin.

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