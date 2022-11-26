Günlük burç yorumları (26 Kasım 2022)

Ay, Oğlak burcuna geçti. Sabır ve özveri gerektiren işleri halletmek için uygun, finansal anlamda kendinizi garanti altına almak isteyebilirsiniz.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Kariyer hayatına ciddi bir hamle yapabilirsiniz. Kafanızdaki soru işaretlerini gidermek için destek almanız mümkün.
BOĞA
Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kısıtlamalar meydana gelebilir, sorumluluk ve amaçlarınız için elinizi taşın altına koyabilirsiniz.
İKİZLER
Maddi kaynakları somut şekilde değerlendirmek için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yatırım ve finans konularıyla meşgul olabilirsiniz.
YENGEÇ
İkili ilişkilerinizi tanımlayıp anlamlandırmak için istekli olabilirsiniz ancak aceleci davranmamanızda yarar var. Anlaşmalarda anlık gecikmeler meydana gelebilir.
ASLAN
İş hayatında daha çok sorumluluk alabilir, gündelik rutinlerinizi daha çok iş odaklı yapmaya özen gösterebilirsiniz. Alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz söz konusu olabilir.
BAŞAK
Lüks ve konfor ihtiyacınız artabilir, kendinizi daha rahat hissettiğiniz bir düzene erişmek için harcamalarda bulunabilirsiniz.
TERAZİ
Gayrimenkul alım satımı gündeme gelebilir, taşınma ve yer değiştirme konusunda olumlu şartlar gelişebilir. İnatçı bir tutum sergilememekte fayda var.
AKREP
İletişimde kopukluk ve soğukluk söz konusu olabilir, ciddi konuşmalarda baskıya dikkat. Sorumluluklarınızda artış olabilir.
YAY
Finansal anlamda kendinizi garanti altına alacağınız şekilde hareket edebilirsiniz. Güçlü hissettiğiniz taraflarınızı parlatmanız mümkün.
OĞLAK
İhtiyaç duyduğunuz yakınlığı elde etmek için konuşmaya ve paylaşmaya istekli olabilirsiniz, aile büyüklerinden gelen bir destek rahatlatıcı olabilir.
KOVA
Kendinizi kısıtlsnmış hissedebilirsiniz, beklemeniz gereken durumlar oluşmuş olabilir. Sabırlı olmanızda yarar var.
BALIK
İstekleriniz konusunda gerçekçi olabilir, ayakları yere basan sağlam idealler kurmaya istekli olabilirsiniz.