Günlük burç yorumları (26 Kasım 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 26 Kasım 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (26 Kasım 2022) - 1

Ay, Oğlak burcuna geçti. Sabır ve özveri gerektiren işleri halletmek için uygun, finansal anlamda kendinizi garanti altına almak isteyebilirsiniz.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (26 Kasım 2022) - 2

KOÇ

Kariyer hayatına ciddi bir hamle yapabilirsiniz. Kafanızdaki soru işaretlerini gidermek için destek almanız mümkün.

Günlük burç yorumları (26 Kasım 2022) - 3

BOĞA

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kısıtlamalar meydana gelebilir, sorumluluk ve amaçlarınız için elinizi taşın altına koyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Kasım 2022) - 4

İKİZLER

Maddi kaynakları somut şekilde değerlendirmek için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yatırım ve finans konularıyla meşgul olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Kasım 2022) - 5

YENGEÇ

İkili ilişkilerinizi tanımlayıp anlamlandırmak için istekli olabilirsiniz ancak aceleci davranmamanızda yarar var. Anlaşmalarda anlık gecikmeler meydana gelebilir.

Günlük burç yorumları (26 Kasım 2022) - 6

ASLAN

İş hayatında daha çok sorumluluk alabilir, gündelik rutinlerinizi daha çok iş odaklı yapmaya özen gösterebilirsiniz. Alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (26 Kasım 2022) - 7

BAŞAK

Lüks ve konfor ihtiyacınız artabilir, kendinizi daha rahat hissettiğiniz bir düzene erişmek için harcamalarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Kasım 2022) - 8

TERAZİ

Gayrimenkul alım satımı gündeme gelebilir, taşınma ve yer değiştirme konusunda olumlu şartlar gelişebilir. İnatçı bir tutum sergilememekte fayda var.

Günlük burç yorumları (26 Kasım 2022) - 9

AKREP

İletişimde kopukluk ve soğukluk söz konusu olabilir, ciddi konuşmalarda baskıya dikkat. Sorumluluklarınızda artış olabilir.

Günlük burç yorumları (26 Kasım 2022) - 10

YAY

Finansal anlamda kendinizi garanti altına alacağınız şekilde hareket edebilirsiniz. Güçlü hissettiğiniz taraflarınızı parlatmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (26 Kasım 2022) - 11

OĞLAK

İhtiyaç duyduğunuz yakınlığı elde etmek için konuşmaya ve paylaşmaya istekli olabilirsiniz, aile büyüklerinden gelen bir destek rahatlatıcı olabilir.

Günlük burç yorumları (26 Kasım 2022) - 12

KOVA

Kendinizi kısıtlsnmış hissedebilirsiniz, beklemeniz gereken durumlar oluşmuş olabilir. Sabırlı olmanızda yarar var.

Günlük burç yorumları (26 Kasım 2022) - 13

BALIK

İstekleriniz konusunda gerçekçi olabilir, ayakları yere basan sağlam idealler kurmaya istekli olabilirsiniz.

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