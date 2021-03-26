Günlük burç yorumları (26 Mart 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 26 Mart 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 26.03.2021 - 00:42

Günlük burç yorumları (26 Mart 2021) - 1

Para, Güneş’in tahtında oturuyor. 

Bugün 08.11 ile 12.02 arasında para, aşk, sağlık tanrıçası Venüs, Güneş’in tahtında oturacak. Evrene pozitif enerjiler falan gönderin!
Günlük burç yorumları (26 Mart 2021) - 2

Koç

Sevgili koçlar, burcunuzda Venüs, Güneş’in tahtında oturuyor, daha ne olsun, içinizdeki savaşçıyı bugün serbest bırakın. 

Günlük burç yorumları (26 Mart 2021) - 3

Boğa

Bugün dikkatiniz biraz dağınık olabilir. Özellikle yurtdışı ile ilgili konularda, eğitim meselelerinde al-ver yapabilir. Kaçan trenlere ağıt yakmak bir işe yaramaz.

Günlük burç yorumları (26 Mart 2021) - 4

İkizler

Bugün artık sevgili İkizler iş, çalışma koşulları ve tabi sıkıcı devlet daireleri konularında güzel haberler gelsin. Bozmayın niyetinizi, mücadeleye devam.

Günlük burç yorumları (26 Mart 2021) - 5

Yengeç

Bugün para ve iş konusunda Venüs, güneşin kalbinde olduğu için gerekirse patronun masasının üzerinde meditasyon yapın ama ne olursa olsun hakkınız olanı talep edin.

Günlük burç yorumları (26 Mart 2021) - 6

Aslan

Ah, canım aslanlarım, bitmedi sizde bu ortaklık, aile ve birlikte olduğunuz insanlarla derdiniz. Bugün olumlu olun, gülümseyin merak etmeyin onlar da insafa gelecek.

Günlük burç yorumları (26 Mart 2021) - 7

Başak

Sevgili başaklar, çok klasik gelecek size biliyorum ama sonuçta yapılacak bir şey yok Ay bugün sizin hizmet alanınızda, çok belli kendinizden başka herkesi düşüneceksiniz. Bencil olun az biraz.

Günlük burç yorumları (26 Mart 2021) - 8

Terazi

Ve aşk konusunda bugünün talihli bir diğer burcuda sizsiniz. Venüs’ün güneşin kalbinden geçişinden faydalanın. Yapın güzellik kendinize ve bol bol iletişimde olun.

Günlük burç yorumları (26 Mart 2021) - 9

Akrep

Bugün iş ve çalışma koşullarında sabrınız sınanabilir. O nedenle derin nefesler alarak günü atlatmaya bakın derim. Çekirdek ailenizle ilgili hoş gelişmeler duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Mart 2021) - 10

Yay

Sevgili yaylar, bugün aşk konusunda ne isteğiniz varsa tam da günü işte isteyin… İnanmasanız da bu tip şeylere siz yine de isteyin.

Günlük burç yorumları (26 Mart 2021) - 11

Oğlak

Bugün öncelikle kendiniz için güzel, moral yükselten bir şeyler yapmaya çalışın ve sonrasında aileniz ve sevdikleriniz için güzel gelişmeler dileyin.

Günlük burç yorumları (26 Mart 2021) - 12

Kova

Sevgili kovalar, hazır Venüs, güneşin tahtındayken siz de biraz kendi içinize dönüp bol bol meditasyon, çakra, enerji mevzularında toz alın, temizlik yapın.

Günlük burç yorumları (26 Mart 2021) - 13

Balık

Bugün sizin için sosyalleşeceğiniz harika bir gün olabilir. Siz bu anlamda artık ördüğünüz duvarların ötesine geçmelisiniz. Bugün bol bol iletişimde kalın.

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