Günlük burç yorumları (26 Mart 2021)

ntv.com.tr 26.03.2021 - 00:42
Para, Güneş’in tahtında oturuyor.Bugün 08.11 ile 12.02 arasında para, aşk, sağlık tanrıçası Venüs, Güneş’in tahtında oturacak. Evrene pozitif enerjiler falan gönderin!
Koç
Sevgili koçlar, burcunuzda Venüs, Güneş’in tahtında oturuyor, daha ne olsun, içinizdeki savaşçıyı bugün serbest bırakın.
Boğa
Bugün dikkatiniz biraz dağınık olabilir. Özellikle yurtdışı ile ilgili konularda, eğitim meselelerinde al-ver yapabilir. Kaçan trenlere ağıt yakmak bir işe yaramaz.
İkizler
Bugün artık sevgili İkizler iş, çalışma koşulları ve tabi sıkıcı devlet daireleri konularında güzel haberler gelsin. Bozmayın niyetinizi, mücadeleye devam.
Yengeç
Bugün para ve iş konusunda Venüs, güneşin kalbinde olduğu için gerekirse patronun masasının üzerinde meditasyon yapın ama ne olursa olsun hakkınız olanı talep edin.
Aslan
Ah, canım aslanlarım, bitmedi sizde bu ortaklık, aile ve birlikte olduğunuz insanlarla derdiniz. Bugün olumlu olun, gülümseyin merak etmeyin onlar da insafa gelecek.
Başak
Sevgili başaklar, çok klasik gelecek size biliyorum ama sonuçta yapılacak bir şey yok Ay bugün sizin hizmet alanınızda, çok belli kendinizden başka herkesi düşüneceksiniz. Bencil olun az biraz.
Terazi
Ve aşk konusunda bugünün talihli bir diğer burcuda sizsiniz. Venüs’ün güneşin kalbinden geçişinden faydalanın. Yapın güzellik kendinize ve bol bol iletişimde olun.
Akrep
Bugün iş ve çalışma koşullarında sabrınız sınanabilir. O nedenle derin nefesler alarak günü atlatmaya bakın derim. Çekirdek ailenizle ilgili hoş gelişmeler duyabilirsiniz.
Yay
Sevgili yaylar, bugün aşk konusunda ne isteğiniz varsa tam da günü işte isteyin… İnanmasanız da bu tip şeylere siz yine de isteyin.
Oğlak
Bugün öncelikle kendiniz için güzel, moral yükselten bir şeyler yapmaya çalışın ve sonrasında aileniz ve sevdikleriniz için güzel gelişmeler dileyin.
Kova
Sevgili kovalar, hazır Venüs, güneşin tahtındayken siz de biraz kendi içinize dönüp bol bol meditasyon, çakra, enerji mevzularında toz alın, temizlik yapın.
Balık
Bugün sizin için sosyalleşeceğiniz harika bir gün olabilir. Siz bu anlamda artık ördüğünüz duvarların ötesine geçmelisiniz. Bugün bol bol iletişimde kalın.