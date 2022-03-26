Günlük burç yorumları (26 Mart 2022)

Haberler - ntv.com.tr 26.03.2022 - 05:56
Ay Oğlak burcunda ilerliyor. İçgüdüsel onaylamalarınızı etrafınızdan da almak isteyebilirsiniz. Bol su tüketmeyi unutmayın, sağlığınıza dikkat edin.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Gözünüzde bir mercek varmış gibi detaycı olabilirsiniz. Büyük resmi görmenize engel olmadan ince işleri halletmeye çalışabilirsiniz.
Boğa
Hak ettiğiniz ödüllere layık görülebilir, azimli ve hırslı hissedebilirsiniz. Doğru yöne gittiğinizin işaretlerini almanız mümkün.
İkizler
Harcamalarınızı kısıtlama ihtiyacı duyabilirsiniz. Bazı konularda kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz.
Yengeç
Verilen sözlerin tutulduğunu görmek, duygusal taahhütlerinizi yenilemek isteyebilirsiniz. Alacağınız bir çiçek bile mutluluk verebilir.
Aslan
Temposu yüksek bir gün geçirebilirsiniz. Fiziksel aktiviteleriniz zihninizi sağaltmanıza yardımcı olabilir.
Başak
El işleriyle meşgul olmak, hobilerinize veya bahçe işlerine vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Bitkilerinizle ilgilenip bakım verebilirsiniz.
Terazi
Aile evi, mal mülk konuları gündeminizde olabilir. Yatırımlara yönelik diyaloglarda bulunabilirsiniz.
Akrep
İletişimde mesafeli ve net olmayı tercih edebilirsiniz. Kısa yürüyüşler, fikirlerinizin ve zihninizin açılmasına yardımcı olabilir.
Yay
Hizmet verdiğiniz kişilerden tatmin edici dönüşler alabilirsiniz. Kendinizi daha huzurlu daha değerli hissettiren anlar yaşamanız olası.
Oğlak
Onaylanma ve takdir edilme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Kendinizi olduğunuz gibi yansıtmakta çekinceleriniz olabilir.
Kova
Kendi kendinizi kısıtlayıcı fikirlere sahip olabilirsiniz. Her şey düşündüğünüz kadar muntazam olmayabilir.
Balık
Arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize daha olgun tavırlarla yaklaşmanızı gerektiren durumlar yaşanabilir. Anlayışlı olmaya çalışmakta fayda var.