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Günlük burç yorumları (26 Mart 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 26 Mart 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 26.03.2022 - 05:56

Günlük burç yorumları (26 Mart 2022) - 1

Ay Oğlak burcunda ilerliyor. İçgüdüsel onaylamalarınızı etrafınızdan da almak isteyebilirsiniz. Bol su tüketmeyi unutmayın, sağlığınıza dikkat edin.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (26 Mart 2022) - 2

Koç

Gözünüzde bir mercek varmış gibi detaycı olabilirsiniz. Büyük resmi görmenize engel olmadan ince işleri halletmeye çalışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Mart 2022) - 3

Boğa

Hak ettiğiniz ödüllere layık görülebilir, azimli ve hırslı hissedebilirsiniz. Doğru yöne gittiğinizin işaretlerini almanız mümkün.

Günlük burç yorumları (26 Mart 2022) - 4

İkizler

Harcamalarınızı kısıtlama ihtiyacı duyabilirsiniz. Bazı konularda kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Mart 2022) - 5

Yengeç

Verilen sözlerin tutulduğunu görmek, duygusal taahhütlerinizi yenilemek isteyebilirsiniz. Alacağınız bir çiçek bile mutluluk verebilir.

Günlük burç yorumları (26 Mart 2022) - 6

Aslan

Temposu yüksek bir gün geçirebilirsiniz. Fiziksel aktiviteleriniz zihninizi sağaltmanıza yardımcı olabilir.

Günlük burç yorumları (26 Mart 2022) - 7

Başak

El işleriyle meşgul olmak, hobilerinize veya bahçe işlerine vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Bitkilerinizle ilgilenip bakım verebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Mart 2022) - 8

Terazi

Aile evi, mal mülk konuları gündeminizde olabilir. Yatırımlara yönelik diyaloglarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Mart 2022) - 9

Akrep

İletişimde mesafeli ve net olmayı tercih edebilirsiniz. Kısa yürüyüşler, fikirlerinizin ve zihninizin açılmasına yardımcı olabilir.

Günlük burç yorumları (26 Mart 2022) - 10

Yay

Hizmet verdiğiniz kişilerden tatmin edici dönüşler alabilirsiniz. Kendinizi daha huzurlu daha değerli hissettiren anlar yaşamanız olası.

Günlük burç yorumları (26 Mart 2022) - 11

Oğlak

Onaylanma ve takdir edilme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Kendinizi olduğunuz gibi yansıtmakta çekinceleriniz olabilir.

Günlük burç yorumları (26 Mart 2022) - 12

Kova

Kendi kendinizi kısıtlayıcı fikirlere sahip olabilirsiniz. Her şey düşündüğünüz kadar muntazam olmayabilir.

Günlük burç yorumları (26 Mart 2022) - 13

Balık

Arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize daha olgun tavırlarla yaklaşmanızı gerektiren durumlar yaşanabilir. Anlayışlı olmaya çalışmakta fayda var.

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