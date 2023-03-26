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Günlük burç yorumları (26 Mart 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 26 Mart 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (26 Mart 2023) - 1

Ay bugün ikizler burcuna geçiş yapıyor. Kendinizi sürekli telefonda konuşurken bulmanız pek olası. Bugün pot kırmamaya dikkat edin derim.  

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (26 Mart 2023) - 2

KOÇ

Kardeşlerinizle, arkadaşınızla olan anlaşmazlıklar bugün çözülebilir ve bu da onlarla olan ilişkinizi geliştirebilir. Mümkün olduğunca iyi olun.  

Günlük burç yorumları (26 Mart 2023) - 3

BOĞA

Eski eserler, tablolar gibi sosyal konumunuzu yükseltecek öğeleri satın almak için para harcayarak statü peşimde koşmak isteyebilirsiniz yapmayın. 

Günlük burç yorumları (26 Mart 2023) - 4

İKİZLER

Durum ve koşullar biraz karışık ve hatta tuhaflaşmış olabilir, ama ne olursa olsun bir şekilde gülümseyin, göreceksiniz her şey çözülecek.  

Günlük burç yorumları (26 Mart 2023) - 5

YENGEÇ

Yakın akrabalarınızdan biri size güzel bir haber verebilir ve bu sizi özellikle maddi konularda çok daha iyi hissettirebilir. Kendinize güvenin bugün. 

Günlük burç yorumları (26 Mart 2023) - 6

ASLAN

Kendinizi bugün sosyal konularda hareketli ve fakat bir o kadarda gergin hissetmeniz olası, o nedenle konuşmalarınıza, vücut dilinize dikkat edin derim. 

Günlük burç yorumları (26 Mart 2023) - 7

BAŞAK

Eş, uzun süreli ilişki, ortaklıklar gibi konularla ilgili olarak haberler almanız olası. Kendinizi bugün “ben ilerde ne yapacağım?” diye düşünürken bulabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (26 Mart 2023) - 8

TERAZİ

Yardım alabilmeniz ve sabrı öğrenebilmeniz için büyüklerinizden tavsiye almak ve onların dualarına bugün ihtiyaç duyabilirsiniz. Sabırlı olun.  

Günlük burç yorumları (26 Mart 2023) - 9

AKREP

Kendinizi bugün daha hareketli ve atak hissedebilirsiniz. Özellikle kazalar konusunda dikkatli olmanızda fayda var. Aceleci olmayın yeter.  

Günlük burç yorumları (26 Mart 2023) - 10

YAY

Muhabbet kuşları modundaysanız şu aralar, evlilikle ilgili önemli kararları ertelemeye dair duyumlar alabilirsiniz bu da sizin canınızı biraz sıkabilir. 

Günlük burç yorumları (26 Mart 2023) - 11

OĞLAK

Yakın çevrenizle iletişimdeyken bugün olabildiğince karşınızdakini anlamaya çalışın önce. O konuşurken siz dinleyin ne cevap vereceğinizi düşünmeyin. 

Günlük burç yorumları (26 Mart 2023) - 12

KOVA

Bugün kendinizi sıkı bir sorgudan geçirmeniz söz konusu olabilir. Psikolojinizi kendi ellerinizle yıkmayın lütfen. Yapıcı davranın kendinize.  

Günlük burç yorumları (26 Mart 2023) - 13

BALIK

Çok beklenen bir yolculuk hayali bugün gerçekleşme yolunda hız alabilir. Ama bu kendinizi yıpranmış ve bitkin hissetmenize neden olabilir. İyi düşünün. 

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