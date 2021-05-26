Günlük burç yorumları (26 Mayıs 2021)

ntv.com.tr 26.05.2021 - 06:49
14:13 Yay burcunda Ay tutulması.
Çevrenize gerektiğine hayır diyebilmeyi ya öğreneceksiniz ya da bu tutulma size öğretecek.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili koçlar, bugün vergi dairesinde işlerimi halletsem yoksa çapkınlık mı yapsam diye iki alakasız uçta kafanız gidip gelebilir. Aman boş verin işi gücü atın kendinizi aşkın, meşkin kucağına.
Boğa
Bugün pek bir para ve parayla ilgili konularda kalacaksınız gibi görünmekte. Sakin ve disiplinli olduğunuz sürece bugünün kazananı neden siz olmayasınız? Güzel adımlar atın bugün.
İkizler
Bugün ilişkinizi masaya yatırıp, gelecekte ne yapıyoruz diye düşünürken bulabilirsiniz kendinizi. Sevgili İkizler sevginin ve sevilmenin değerini bildiğinizi düşünerek sakin kararlar verin derim.
Yengeç
“Çalışmak bugün bana yakışıyor" diye güne başlarsanız belki bugün bitebilir. Kendinizi dolduruşa getirerek bir gayret elinizdeki bitirmeniz size iyi gelecektir. Çalışın, yapacak bir şey yok.
Aslan
Sevgili aslanlarım, bugün aşk konusunda enteresan gelişmeler yaşamanız olası. O nedenle radarlarınızı açın ve sağınızla, solunuzla biraz ilgilenin. Öyle kös kös ekrana bakmakla hayat geçmez.
Başak
Canım başaklarım, bugün ailenizle ilgili konularda bir atılım içinde olabilirsiniz. Keza ev tadilatına başlayabilir veya taşınmak gibi fikirler aklınızdan geçebilir. O nedenle planlı olun.
Terazi
Bugün yapmamanız gereken en önemli şey çalışma ve iş koşullarında her söylenene kanmamanız olacaktır. Öğrenciyseniz aklınızı başınıza toplamanın zamanı geldi de geçiyor bile.
Akrep
Güzel akreplerim, bugün maddi konularda karar vermek için çok da aceleci davranmayın. Biraz soluk alın sağlık konusunda güzel bir gün kendiniz için bu anlamda bir şeyler yapın.
Yay
Bugün biraz gerilimli bir gündem içinde olmanız muhtemel sevgili yaylar. Özellikle tutulmanın etkisi sizi birçok konuda baştan yenilemek için zorlayabilir. Direnç göstermemeye bakın.
Oğlak
Sevgili oğlaklar bugün kendinizi biraz içe dönük ve insanlardan uzak bir yerde hissetmeniz muhtemel o nedenle kendinizi çok da ortada tutmamaya bakın. Kenardan bir gün geçirin derim.
Kova
Özellikle bugün sevgili kovalar kendinizi toparlayıp, önünüze bakmanız gereken bir günden geçiyorsunuz. O nedenle artık kapınızı yeniliklere açın derim. Çünkü değişim kaçınılmaz!
Balık
Bugün kendiniz biraz daha iş ve iş konularında yoğun hissetmeniz muhtemel. O nedenle dikkatinizi toparlamanız da ve artık yolunuza bakmanızda ciddi fayda var.