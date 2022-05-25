Günlük burç yorumları (26 Mayıs 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 26 Mayıs 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 25.05.2022 - 00:40

Günlük burç yorumları (26 Mayıs 2022) - 1

Ay Koç burcundaki hareketine devam ediyor. Acelecilikten kaçınmalı, risk almaktan çekinmeyen ve girişken olabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (26 Mayıs 2022) - 2

Koç

Eleştiriye tahammülsüz olabilirsiniz. Çocuksu heyecan ve heveslerle atılganlık sergileyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Mayıs 2022) - 3

Boğa

Yalnız çalışmaktan keyif alabilir, bastırdığınız duyguları sanat gibi duyulara hitap eden alanlarla dışa vurabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Mayıs 2022) - 4

İkizler

Arkadaşlarınıza veya üyesi olduğunuz gruplara yardım etmekten keyif alabilirsiniz. Çevrenizi genişleteceğiniz ortamlarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Mayıs 2022) - 5

Yengeç

Sahip olduğunuz potansiyeli ortaya koymakta sıkıntı yaşayabilirsiniz. Hayatınızdaki kadınlar bunu aşmanıza yardımcı olabilir.

Günlük burç yorumları (26 Mayıs 2022) - 6

Aslan

Yabancı ülkeler ve kültürlerde bulunmak için gereken atılımı ve cesareti gösterebilir, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Mayıs 2022) - 7

Başak

Giderleriniz ve harcamalarınız canınız sıkabilir. Çeşitli paranoya ve kuruntular söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (26 Mayıs 2022) - 8

Terazi

Ortak çalışmalarda hızlı bir şekilde verimli sonuçlar alabilir ancak duygusal doyuma ulaşmakta biraz zorlanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Mayıs 2022) - 9

Akrep

Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir, aktif şekilde spor yapma kararı alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Mayıs 2022) - 10

Yay

Riskli alanlara yöneliminiz olabilir. Disipline olurken istikrar sağlamakta zorlanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Mayıs 2022) - 11

Oğlak

Ailenize öncülük edebilirsiniz, bu esnada dediğim dedik tavır sergilememekte fayda var.

Günlük burç yorumları (26 Mayıs 2022) - 12

Kova

Aktif olarak hareket etmeniz gerekebilir, yakın çevrenizle birlikte bir amaca yönelik yolculuklarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Mayıs 2022) - 13

Balık

Maddiyatınızı genişletecek girişimler veya beklenmedik gelirler elde edebilirsiniz.

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