Günlük burç yorumları (26 Mayıs 2022)

Haberler - ntv.com.tr 25.05.2022 - 00:40
Ay Koç burcundaki hareketine devam ediyor. Acelecilikten kaçınmalı, risk almaktan çekinmeyen ve girişken olabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Eleştiriye tahammülsüz olabilirsiniz. Çocuksu heyecan ve heveslerle atılganlık sergileyebilirsiniz.
Boğa
Yalnız çalışmaktan keyif alabilir, bastırdığınız duyguları sanat gibi duyulara hitap eden alanlarla dışa vurabilirsiniz.
İkizler
Arkadaşlarınıza veya üyesi olduğunuz gruplara yardım etmekten keyif alabilirsiniz. Çevrenizi genişleteceğiniz ortamlarda bulunabilirsiniz.
Yengeç
Sahip olduğunuz potansiyeli ortaya koymakta sıkıntı yaşayabilirsiniz. Hayatınızdaki kadınlar bunu aşmanıza yardımcı olabilir.
Aslan
Yabancı ülkeler ve kültürlerde bulunmak için gereken atılımı ve cesareti gösterebilir, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.
Başak
Giderleriniz ve harcamalarınız canınız sıkabilir. Çeşitli paranoya ve kuruntular söz konusu olabilir.
Terazi
Ortak çalışmalarda hızlı bir şekilde verimli sonuçlar alabilir ancak duygusal doyuma ulaşmakta biraz zorlanabilirsiniz.
Akrep
Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir, aktif şekilde spor yapma kararı alabilirsiniz.
Yay
Riskli alanlara yöneliminiz olabilir. Disipline olurken istikrar sağlamakta zorlanabilirsiniz.
Oğlak
Ailenize öncülük edebilirsiniz, bu esnada dediğim dedik tavır sergilememekte fayda var.
Kova
Aktif olarak hareket etmeniz gerekebilir, yakın çevrenizle birlikte bir amaca yönelik yolculuklarda bulunabilirsiniz.
Balık
Maddiyatınızı genişletecek girişimler veya beklenmedik gelirler elde edebilirsiniz.