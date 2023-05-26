Günlük burç yorumları (26 Mayıs 2023)

Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Kendinizi insanların önünde bir şeyler anlatırken bulabilirsiniz.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Zamanınızın çoğunu bugün çevrenizdekilerle iletişimde kalmak alabilir. Kendinizi mümkün mertebe izole edin ve size söylenenleri başkalarına anlatmayın.
BOĞA
Çalışmak, çalışmak ve daha çok çalışmak gününüzün adı olacak. Sizden güç dolu bir performans bekleniyor olabilir. Bütün yaşayacaklarınıza gülümseyin.
İKİZLER
Bugün hiç beklenmedik bir şekilde yeni biriyle tanışabilirsiniz. Uzun süredir tatmadığınız samimiyet duygusunu bugün yaşayabilirsiniz.
YENGEÇ
Telaşlı, sinirli olsa da patronlarınız muhtemelen size karşı hoşgörülü davranacağı için gün kolay geçecek. Aileden gelen sevgi ve şefkat de işin bonusu gibi duruyor.
ASLAN
İç dünyanızda çözemediğiniz sorunlarınız gün yüzüne çıkabilir. Arkadaşlarınız ya da ailenizle bu konuları konuşup rahatlamak isteyebilirsiniz.
BAŞAK
Bugün yaptığınız ve gözlemlediğiniz her şeyin ardındaki mantığı ve sebebi bulmaya çalışacaksınız. Bu noktada ara vermek, sadeleştiğinizi hissetmenize yardımcı olacaktır.
TERAZİ
Yeni bir iş arama kararı alabilir ya da yeni bir iş görüşmesi yapabilirsiniz. Kendinizden emin olmak size faydalı gelebilir.
AKREP
İş sizi biraz stresli ve endişeli bırakabilir, ancak gelecekte daha iyi bir şeye sahip olma umudu, çabalarınıza daha güçlü devam etmenizi sağlayacaktır.
YAY
Sevdiklerinizle bolca vakit geçireceğiniz bir gün olabilir. Soğuk fikir alışverişleri olabilir. İletişiminize dikkat etmeniz sizin için önemli.
OĞLAK
Kravatını düzelt ve karnını içeri çek; artık daha iyi bir izlenim yaratmanın zamanı geldi! Üstelik hepsi bu kadar da değil; bugün maddi anlamda sürprizler var.
KOVA
Ruhsal açıdan kendinizi iyi hissedeceğiniz, huzuru kendi içinizde bulabileceğiniz bir gün olabilir. Beslenmenize dikkat etmeniz gerekebilir.
BALIK
Bugün, yalnızca kariyer hedeflerinize ulaşmaya odaklandığınız bir günmüş gibi gelebilir size. Bir süredir hasretini çektiğiniz bir fırsat kapınızı çalacak diyebiliriz.