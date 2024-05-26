Günlük burç yorumları (26 Mayıs 2024)

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bugün ay oğlak burcundaki hareketine devam ediyor. Duygularımızdan ziyade mantık ve iletişimin yoğun olacağı bir gün yaşayacağız. Bugün Jüpiter ikizler burcu transitine başlıyor. 1 yıl sürecek olan bu transit boyunca, öğrenme isteğimiz, iletişim becerilerimiz, konuşmak, anlatmak, dinlemek, öğrenmek ve bilgiyi yaymak konusunda isteğimizi arttıracak.

Elbette ikizlerin gölge yönü olan bilgiyi herhangi bir şekilde süzgecinden geçirmeden herkesle her şeyi paylaşma özelliği dedikoduların çoğalmasına, her kafadan bir fikrin ortaya çıkmasına neden olabilir. Ancak yine de iletişim ve ilişkiler konusunda daha çok entelektüel konuların daha çok ortaya çıkmasına neden olacaktır.