Günlük burç yorumları (26 Mayıs 2025)

Yengeç

Haftaya biraz içe dönük başlayabilirsin. Kendini sorgulamak, duygusal anlamda bir temizlik yapmak isteyebilirsin. Özellikle sabah saatlerinde yalnız kalmak, derin düşünceler içinde olmak seni duygusal olarak besleyebilir. Günün ilerleyen saatlerinde sorumlulukların seni dış dünyaya çekecek ama yine de iç sesine kulak vermeyi ihmal etme.

Maddi konularda geçmişte yaptığın bir hatanın telafisi gündeme gelebilir. Aşk hayatında ise duygularını bastırmak yerine paylaşmak daha sağlıklı olacak.