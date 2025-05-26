Günlük burç yorumları (26 Mayıs 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 26 Mayıs 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç
Haftanın ilk gününe oldukça kararlı bir enerjiyle başlıyorsun. Özellikle iş veya okul hayatında yeni hedefler belirlemek, uzun vadeli planlara yönelmek için güçlü bir zihinsel netliğe sahipsin. Bugün liderlik özelliklerini ön plana çıkarabileceğin fırsatlar doğabilir. Ekibin ya da çevrendekiler senden ilham alabilir. Sabah saatlerinde beklenmedik bir gelişme seni rotandan saptırabilir ama hızlıca toparlayacaksın. Maddi açıdan beklenmedik küçük bir ödül ya da teşvik moralini yükseltebilir. Aşk hayatında tutku hâkim.