Günlük burç yorumları (26 Nisan 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 26 Nisan 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

26.04.2021 - 00:03

Günlük burç yorumları (26 Nisan 2021) - 1

Satürn, Merkür’ü zorluyor

Ay 15:18 -19:36 saatleri arasında boşlukta. Yeni bir şeylere başlamak için 15:00 öncesini tercih edin.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (26 Nisan 2021) - 2

Koç

Sevgili koçlar özellikle dijital ortamlarda iş bitirmek için çok da uygun bir zaman değil. Para gönderirken alırken dikkatli olmanızda fayda var. Durduk yerde zarar etmeyin.

Günlük burç yorumları (26 Nisan 2021) - 3

Boğa

Sevgili boğalar Satürn zaten kariyer, iş, güç meselelerinde ilerliyor ve yetmezmiş gibi bir de sert açılarına başladı. O nedenle dikkatli olmanızda fayda var. Cinler tepenize toplanabilir.

Günlük burç yorumları (26 Nisan 2021) - 4

İkizler

Bugün sizin için gökyüzü direk bilinçaltı çalışıyor diyebiliriz. Kendinizi yorgun hissetmeniz olası. Akademik, yurtdışı gelişmeleri içindeyseniz sadece bekleyin yeter.

Günlük burç yorumları (26 Nisan 2021) - 5

Yengeç

Sevgili yengeçler, eşinizin veya uzun süreli ilişkide bulunduğunuz insanın para ve bütçesiyle ilgili olarak bir sorun yaşayabilirsiniz. Bu arada bu konularda yardım isteyin gerekirse.

Günlük burç yorumları (26 Nisan 2021) - 6

Aslan

Sevgili aslanlar, uzun süreli ilişkiler ve çekirdek ailenizle olan organik ilişkinizi korumak adına bugün biraz daha sabırlı, munis ve dikkatli davranmanız yerinde olur.

Günlük burç yorumları (26 Nisan 2021) - 7

Başak

Günlük koşturmada ve sağlıkta dikkatli olun derim, bugün sağlık konularında Satürn özellikle tansiyon ve hormon dengeleriyle ilgili olarak pek de güzel konuşmamakta.

Günlük burç yorumları (26 Nisan 2021) - 8

Terazi

İş ile ilgili olarak birilerinden yardım alabilirsiniz, destek görebilirsiniz ve fakat aşk, ilişki duygusallık mevzularında hiç o toplara girmeyin derim. Tuttuğunuz elinizde kalır.

Günlük burç yorumları (26 Nisan 2021) - 9

Akrep

Sevgili Akrepler, ne diyebilirim sizin için… İş, aile ve totalde ilişkiler konusunda tam bir kuşatılmış içinde olmanız muhtemel o nedenle bugünü patırtı yaşamadan atlatın yeter.

Günlük burç yorumları (26 Nisan 2021) - 10

Yay

Sevgili yaylar bugün özellikle sosyalleşeyim hadi biraz havam değişsin derken yapmanız gerekenleri yapmadığınız taktirde sıkıntı yaşamanız mümkün. Dikkatinizi toplamakta fayda var.

Günlük burç yorumları (26 Nisan 2021) - 11

Oğlak

Sevgili oğlaklar, bugün kendinizle ilgili bir şeyler yapmak için atılımda bulunabilirsiniz ve fakat bugün özellikle oldukça zorlu açılar içinde olduğunuz için parayla sınanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Nisan 2021) - 12

Kova

Aile ve aile çevresiyle ilgili bazı manasız gelişmeler sizi biraz yorabilir. Fazlasıyla dert dinleyebilir bir halde kendinizi bulabilirsiniz. O nedenle olabildiğince aklı selim davranın derim.

Günlük burç yorumları (26 Nisan 2021) - 13

Balık

Sevgili balıklar, bugün hem iş bitirici hem de kendinizi sabote eder bir halde olabilirsiniz. Olumlu veya olumsuz gelişmelere müdahale ederken derin bir soluk almayı unutmayın.

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