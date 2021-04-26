Günlük burç yorumları (26 Nisan 2021)

26.04.2021 - 00:03
Satürn, Merkür’ü zorluyor
Ay 15:18 -19:36 saatleri arasında boşlukta. Yeni bir şeylere başlamak için 15:00 öncesini tercih edin.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili koçlar özellikle dijital ortamlarda iş bitirmek için çok da uygun bir zaman değil. Para gönderirken alırken dikkatli olmanızda fayda var. Durduk yerde zarar etmeyin.
Boğa
Sevgili boğalar Satürn zaten kariyer, iş, güç meselelerinde ilerliyor ve yetmezmiş gibi bir de sert açılarına başladı. O nedenle dikkatli olmanızda fayda var. Cinler tepenize toplanabilir.
İkizler
Bugün sizin için gökyüzü direk bilinçaltı çalışıyor diyebiliriz. Kendinizi yorgun hissetmeniz olası. Akademik, yurtdışı gelişmeleri içindeyseniz sadece bekleyin yeter.
Yengeç
Sevgili yengeçler, eşinizin veya uzun süreli ilişkide bulunduğunuz insanın para ve bütçesiyle ilgili olarak bir sorun yaşayabilirsiniz. Bu arada bu konularda yardım isteyin gerekirse.
Aslan
Sevgili aslanlar, uzun süreli ilişkiler ve çekirdek ailenizle olan organik ilişkinizi korumak adına bugün biraz daha sabırlı, munis ve dikkatli davranmanız yerinde olur.
Başak
Günlük koşturmada ve sağlıkta dikkatli olun derim, bugün sağlık konularında Satürn özellikle tansiyon ve hormon dengeleriyle ilgili olarak pek de güzel konuşmamakta.
Terazi
İş ile ilgili olarak birilerinden yardım alabilirsiniz, destek görebilirsiniz ve fakat aşk, ilişki duygusallık mevzularında hiç o toplara girmeyin derim. Tuttuğunuz elinizde kalır.
Akrep
Sevgili Akrepler, ne diyebilirim sizin için… İş, aile ve totalde ilişkiler konusunda tam bir kuşatılmış içinde olmanız muhtemel o nedenle bugünü patırtı yaşamadan atlatın yeter.
Yay
Sevgili yaylar bugün özellikle sosyalleşeyim hadi biraz havam değişsin derken yapmanız gerekenleri yapmadığınız taktirde sıkıntı yaşamanız mümkün. Dikkatinizi toplamakta fayda var.
Oğlak
Sevgili oğlaklar, bugün kendinizle ilgili bir şeyler yapmak için atılımda bulunabilirsiniz ve fakat bugün özellikle oldukça zorlu açılar içinde olduğunuz için parayla sınanabilirsiniz.
Kova
Aile ve aile çevresiyle ilgili bazı manasız gelişmeler sizi biraz yorabilir. Fazlasıyla dert dinleyebilir bir halde kendinizi bulabilirsiniz. O nedenle olabildiğince aklı selim davranın derim.
Balık
Sevgili balıklar, bugün hem iş bitirici hem de kendinizi sabote eder bir halde olabilirsiniz. Olumlu veya olumsuz gelişmelere müdahale ederken derin bir soluk almayı unutmayın.