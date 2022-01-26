Günlük burç yorumları (26 Ocak 2022)

Haberler - ntv.com.tr 26.01.2022 - 00:17
Depresif olmamaya gayret edin.
Ay akrepte ve Satürn’e sevimsiz bir bakış atıyor. Para konusu başta olmak üzere karamsarlığa müsaade etmeyin.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Birileri sizi beceriksiz hissettirmeye çalışıyor olabilir bugün. Başkalarına karşı sorumlu ve somut davranış tarzınızı geliştirmenizde fayda var.
Boğa
Aşkı ve romantizmi biraz düşünün, başkalarına mutluluk ve büyük keyif verecek bir konumda olduğunuzu göreceksiniz.
İkizler
Tanıdık olmayan ama sonunda daha iyi bir konuma veya daha yüksek bir statüye götürecek bir alana çekildiğinizi bugün hissedebilirsiniz.
Yengeç
Harika bir fikir gibi gördüğünüz aslında mükemmel olmayabilir ama iyice düşünürseniz vasat bir şeyi olumlu yönde dönüştürebileceğinizi görürsünüz.
Aslan
Aklınıza, gücünüze, cesaretinize ve ahlaki desteğinize ihtiyacı olan birilerine bugünlerde yardımcı olmak isteyebilirsiniz. Kendinizi sakınmayın.
Başak
Çevrenize, özel hayatınıza ve ilişkilerinize daha fazla çaba gösterin. Ayrıca yeni birileriyle romantik bir kaçamağınız olabilir.
Terazi
İş yerinde veya evde bir değişiklik cazip gelebilir, ancak harekete geçmeden önce artısını eksisini bir güzel alt alta sıralayın derim.
Akrep
Biraz fazladan iş yapmaktan korkmayın. Sunmanız gereken bir hizmeti düşünün ve işe başlamak için neye ihtiyacınız varsa bugün edinin.
Yay
Geleceğinizin güvende olduğunu bilmeye ihtiyaç duyduğunuz günlerden geçiyor olabilirsiniz. Ne yapmanız gerektiğini düşünün ve gerekli değişikliği uygulayın.
Oğlak
Planlarınızda ilgili herkese uyacak şekilde ayarlamalar yapın. Ayrıca bugün yakın çevrenizden biri sizi yanlış bilgilendirebilir. Her şeye inanmayın.
Kova
İlişki konusunda işe yarayacak bir çözüm bulana kadar düşüncelerinizi kendinize saklayın. Ve ayrıca her duyduğunuza da inanmayın.
Balık
Sahip olduğunuz bir fikirden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız iş buyurmak yerine bizzat kolları sıvayıp işe atılmanız daha iyi görünüyor.