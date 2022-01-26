Günlük burç yorumları (26 Ocak 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 26 Ocak 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 26.01.2022 - 00:17

Günlük burç yorumları (26 Ocak 2022) - 1

Depresif olmamaya gayret edin.

Ay akrepte ve Satürn’e sevimsiz bir bakış atıyor. Para konusu başta olmak üzere karamsarlığa müsaade etmeyin.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (26 Ocak 2022) - 2

Koç

Birileri sizi beceriksiz hissettirmeye çalışıyor olabilir bugün. Başkalarına karşı sorumlu ve somut davranış tarzınızı geliştirmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (26 Ocak 2022) - 3

Boğa

Aşkı ve romantizmi biraz düşünün, başkalarına mutluluk ve büyük keyif verecek bir konumda olduğunuzu göreceksiniz.

Günlük burç yorumları (26 Ocak 2022) - 4

İkizler

Tanıdık olmayan ama sonunda daha iyi bir konuma veya daha yüksek bir statüye götürecek bir alana çekildiğinizi bugün hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Ocak 2022) - 5

Yengeç

Harika bir fikir gibi gördüğünüz aslında mükemmel olmayabilir ama iyice düşünürseniz vasat bir şeyi olumlu yönde dönüştürebileceğinizi görürsünüz.

Günlük burç yorumları (26 Ocak 2022) - 6

Aslan

Aklınıza, gücünüze, cesaretinize ve ahlaki desteğinize ihtiyacı olan birilerine bugünlerde yardımcı olmak isteyebilirsiniz. Kendinizi sakınmayın.

Günlük burç yorumları (26 Ocak 2022) - 7

Başak

Çevrenize, özel hayatınıza ve ilişkilerinize daha fazla çaba gösterin. Ayrıca yeni birileriyle romantik bir kaçamağınız olabilir.

Günlük burç yorumları (26 Ocak 2022) - 8

Terazi

İş yerinde veya evde bir değişiklik cazip gelebilir, ancak harekete geçmeden önce artısını eksisini bir güzel alt alta sıralayın derim.

Günlük burç yorumları (26 Ocak 2022) - 9

Akrep

Biraz fazladan iş yapmaktan korkmayın. Sunmanız gereken bir hizmeti düşünün ve işe başlamak için neye ihtiyacınız varsa bugün edinin.

Günlük burç yorumları (26 Ocak 2022) - 10

Yay

Geleceğinizin güvende olduğunu bilmeye ihtiyaç duyduğunuz günlerden geçiyor olabilirsiniz. Ne yapmanız gerektiğini düşünün ve gerekli değişikliği uygulayın.

Günlük burç yorumları (26 Ocak 2022) - 11

Oğlak

Planlarınızda ilgili herkese uyacak şekilde ayarlamalar yapın. Ayrıca bugün yakın çevrenizden biri sizi yanlış bilgilendirebilir. Her şeye inanmayın.

Günlük burç yorumları (26 Ocak 2022) - 12

Kova

İlişki konusunda işe yarayacak bir çözüm bulana kadar düşüncelerinizi kendinize saklayın. Ve ayrıca her duyduğunuza da inanmayın.

Günlük burç yorumları (26 Ocak 2022) - 13

Balık

Sahip olduğunuz bir fikirden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız iş buyurmak yerine bizzat kolları sıvayıp işe atılmanız daha iyi görünüyor.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER