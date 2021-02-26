Günlük burç yorumları - 26 Şubat 2021

Astrolog Murat İpek'ten 26 Şubat Ocak 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

26.02.2021 - 00:09

Günlük burç yorumları - 26 Şubat 2021 - 1

Medya ve reklamcılar için ideal bir gün

Ay Aslan burcunda, daha cafcaflı renkli bir gün olabilir. Tanıtım ve kendinizi ortaya koymak için ideal. Yapın bir şeyler!

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 26 Şubat 2021 - 2

Koç

Koçlar için kendilerini daha organize edebilecekleri bir gün ama hem kendinize hem de çevrenize eleştiri dozunu ayarlamaya çalışın. Sonra durduk yerde hır gür çıkmasın.

Günlük burç yorumları - 26 Şubat 2021 - 3

Boğa

Bugün biraz tahammülsüz olmamız mümkün. Hem dolunay öncesi gerginliği hem de almanız gereken sevimsiz kararların karmaşasında aceleci ve sevimsiz olmayın.

Günlük burç yorumları - 26 Şubat 2021 - 4

İkizler

Sevgili İkizler kardeşlerinizle, arkadaşlarınızla konuşurken çok dikkatli olun. Saman alevi gibi bir anda konu harlanıp büyüyebilir. O nedenle mümkünse susun.

Günlük burç yorumları - 26 Şubat 2021 - 5

Yengeç

Ödemelere, harcamalara dikkat etmeniz gereken bir günden geçiyorsunuz. Duygusal kararlar vereceğiniz bir zaman değil. Tamamen akılcı ve mantığınızla hareket edin.

Günlük burç yorumları - 26 Şubat 2021 - 6

Aslan

Sevgili aslanlar bu aralar evet gerginlik diz boyu ve fakat kendinizi bugün yangına körükle giderken bulabilirsiniz. İfade ederken kendinizi makul ve anlaşılır olmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları - 26 Şubat 2021 - 7

Başak

Kendinizi bugün biraz daha olaylardan durumlardan soyutlanmış hissetmeniz çok mümkün, o nedenle olaylara zorla müdahil olmak yerine izlemekle yetinin.

Günlük burç yorumları - 26 Şubat 2021 - 8

Terazi

Venüs sizin sağlık ve çalışma koşullarınızda özellikle balığa geçtiği için güzel çalışacak o nedenle kendinizle ilgili yürümeyen şeyleri bırakmak için iyi bir zaman diyebiliriz.

Günlük burç yorumları - 26 Şubat 2021 - 9

Akrep

Eğer bu hafta koşturmalarınızda güzel bir rüzgâr yakaladıysanız o konuda ilerlemeye bugün de devam edin. Gökyüzü arada gün içinde sıksa da siz devam edin. Sabırlı olun.

Günlük burç yorumları - 26 Şubat 2021 - 10

Yay

Tanıtım, reklam veya kendinizi ortaya koyacağınız bir durum varsa bugün yapın. Kendinizi prezante etmek için hiç de fena bir gün değil. Özellikle yaptıklarınızı doğru sunun.

Günlük burç yorumları - 26 Şubat 2021 - 11

Oğlak

Sevgili oğlaklar bugün özellikle doğru kararlar verebilmek için kendinizi iyi hissediyor olmanız şart. Bu anlamda kararlar alabilmek adına sizin için zor bir gün olabilir.

Günlük burç yorumları - 26 Şubat 2021 - 12

Kova

Sizinle ilgili iyi konuşmalar duymanız muhtemel, aynı zamanda Venüs artık Balık burcunda ve sizin para alanınızda bu günden itibaren hoş haberler bu gelmeye başlar. Hadi inşallah!

Günlük burç yorumları - 26 Şubat 2021 - 13

Balık

Çok şanslısınız canım balıklarım, artık Venüs yüceldiği burç olan Balık burcunda ve sizi hayatınızın hemen hemen her alanında parlatmak için geçiş yapmakta. Bugün pozitif olun.

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