Günlük burç yorumları - 26 Şubat 2021

26.02.2021 - 00:09
Medya ve reklamcılar için ideal bir gün
Ay Aslan burcunda, daha cafcaflı renkli bir gün olabilir. Tanıtım ve kendinizi ortaya koymak için ideal. Yapın bir şeyler!
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Koçlar için kendilerini daha organize edebilecekleri bir gün ama hem kendinize hem de çevrenize eleştiri dozunu ayarlamaya çalışın. Sonra durduk yerde hır gür çıkmasın.
Boğa
Bugün biraz tahammülsüz olmamız mümkün. Hem dolunay öncesi gerginliği hem de almanız gereken sevimsiz kararların karmaşasında aceleci ve sevimsiz olmayın.
İkizler
Sevgili İkizler kardeşlerinizle, arkadaşlarınızla konuşurken çok dikkatli olun. Saman alevi gibi bir anda konu harlanıp büyüyebilir. O nedenle mümkünse susun.
Yengeç
Ödemelere, harcamalara dikkat etmeniz gereken bir günden geçiyorsunuz. Duygusal kararlar vereceğiniz bir zaman değil. Tamamen akılcı ve mantığınızla hareket edin.
Aslan
Sevgili aslanlar bu aralar evet gerginlik diz boyu ve fakat kendinizi bugün yangına körükle giderken bulabilirsiniz. İfade ederken kendinizi makul ve anlaşılır olmanızda fayda var.
Başak
Kendinizi bugün biraz daha olaylardan durumlardan soyutlanmış hissetmeniz çok mümkün, o nedenle olaylara zorla müdahil olmak yerine izlemekle yetinin.
Terazi
Venüs sizin sağlık ve çalışma koşullarınızda özellikle balığa geçtiği için güzel çalışacak o nedenle kendinizle ilgili yürümeyen şeyleri bırakmak için iyi bir zaman diyebiliriz.
Akrep
Eğer bu hafta koşturmalarınızda güzel bir rüzgâr yakaladıysanız o konuda ilerlemeye bugün de devam edin. Gökyüzü arada gün içinde sıksa da siz devam edin. Sabırlı olun.
Yay
Tanıtım, reklam veya kendinizi ortaya koyacağınız bir durum varsa bugün yapın. Kendinizi prezante etmek için hiç de fena bir gün değil. Özellikle yaptıklarınızı doğru sunun.
Oğlak
Sevgili oğlaklar bugün özellikle doğru kararlar verebilmek için kendinizi iyi hissediyor olmanız şart. Bu anlamda kararlar alabilmek adına sizin için zor bir gün olabilir.
Kova
Sizinle ilgili iyi konuşmalar duymanız muhtemel, aynı zamanda Venüs artık Balık burcunda ve sizin para alanınızda bu günden itibaren hoş haberler bu gelmeye başlar. Hadi inşallah!
Balık
Çok şanslısınız canım balıklarım, artık Venüs yüceldiği burç olan Balık burcunda ve sizi hayatınızın hemen hemen her alanında parlatmak için geçiş yapmakta. Bugün pozitif olun.