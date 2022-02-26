Günlük burç yorumları (26 Şubat 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 26 Şubat 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 26.02.2022 - 02:36

Günlük burç yorumları (26 Şubat 2022) - 1

Ay Oğlak burcundaki hareketine devam ediyor. Yatırım, birikim ve köklenmenize yardımcı olacak başlıklar gündeminizde. Kendinizi mantık adında bir dost ile sıkı fıkı bulabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (26 Şubat 2022) - 2

Koç

Kariyer konusunda çabalarınız var. İstediklerinizi almak için böyle çalışmaya devam edin, ulaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Şubat 2022) - 3

Boğa

Duygularınız ile düşünceleriniz uyumlu bu uyumu eğitim hayatınız ya da planlarınız üzerinde çalışarak kullanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Şubat 2022) - 4

İkizler

Tamamen dışa dönük, içsel kaygılardan uzak bir gün geçirebilirsiniz. Eşiniz ve ailesi ile ilgili haberler alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Şubat 2022) - 5

Yengeç

İkili ilişkiler için güzel, estetik hareketler ve jestler söz konusu. Barışa ve huzura meyilli olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Şubat 2022) - 6

Aslan

Sağlığınıza dikkat etmeli ve size verdiği ufak uyarıları dikkate almalısınız.

Günlük burç yorumları (26 Şubat 2022) - 7

Başak

Hayatınızı birleştireceğiniz kişiyle karşılaşabilir, tanışıksanız şayet bazı aktivitelerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Şubat 2022) - 8

Terazi

Hakedişler yaşanıyor maddi anlamda, belki ufak belki az ama sizin olanın size geldiğini görüyorsunuz.

Günlük burç yorumları (26 Şubat 2022) - 9

Akrep

Gündelik planlarınıza kısa kaçamaklar ekleyebilir, hayattan aldığınız keyfi başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Şubat 2022) - 10

Yay

Kişisel ve finansal değerleriniz üzerine kafa yorabilirsiniz. Gün sonunda en değerli şeyin kendiniz olduğunu anlamalısınız.

Günlük burç yorumları (26 Şubat 2022) - 11

Oğlak

Kendinizi anlatım tarzınız bazı iletişim problemlerine yol açabilir, anlamsız büyüklükte yanlış anlaşılabilir. Net olduğunuzdan emin olun.

Günlük burç yorumları (26 Şubat 2022) - 12

Kova

İnsanlarla aranıza hayali duvarlar örebilirsiniz. Bunu yaparken yalnızlıktan bir süre sonra sıkılınca gerçekten yalnız kalabileceğinizi unutmayın.

Günlük burç yorumları (26 Şubat 2022) - 13

Balık

Aşırı yememeye özen göstermelisiniz. Duygu durumlarınızı kontrol etmenin pek çok yolu mevcut.

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