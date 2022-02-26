Günlük burç yorumları (26 Şubat 2022)

Haberler - ntv.com.tr 26.02.2022 - 02:36
Ay Oğlak burcundaki hareketine devam ediyor. Yatırım, birikim ve köklenmenize yardımcı olacak başlıklar gündeminizde. Kendinizi mantık adında bir dost ile sıkı fıkı bulabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Kariyer konusunda çabalarınız var. İstediklerinizi almak için böyle çalışmaya devam edin, ulaşabilirsiniz.
Boğa
Duygularınız ile düşünceleriniz uyumlu bu uyumu eğitim hayatınız ya da planlarınız üzerinde çalışarak kullanabilirsiniz.
İkizler
Tamamen dışa dönük, içsel kaygılardan uzak bir gün geçirebilirsiniz. Eşiniz ve ailesi ile ilgili haberler alabilirsiniz.
Yengeç
İkili ilişkiler için güzel, estetik hareketler ve jestler söz konusu. Barışa ve huzura meyilli olabilirsiniz.
Aslan
Sağlığınıza dikkat etmeli ve size verdiği ufak uyarıları dikkate almalısınız.
Başak
Hayatınızı birleştireceğiniz kişiyle karşılaşabilir, tanışıksanız şayet bazı aktivitelerde bulunabilirsiniz.
Terazi
Hakedişler yaşanıyor maddi anlamda, belki ufak belki az ama sizin olanın size geldiğini görüyorsunuz.
Akrep
Gündelik planlarınıza kısa kaçamaklar ekleyebilir, hayattan aldığınız keyfi başkalarıyla paylaşabilirsiniz.
Yay
Kişisel ve finansal değerleriniz üzerine kafa yorabilirsiniz. Gün sonunda en değerli şeyin kendiniz olduğunu anlamalısınız.
Oğlak
Kendinizi anlatım tarzınız bazı iletişim problemlerine yol açabilir, anlamsız büyüklükte yanlış anlaşılabilir. Net olduğunuzdan emin olun.
Kova
İnsanlarla aranıza hayali duvarlar örebilirsiniz. Bunu yaparken yalnızlıktan bir süre sonra sıkılınca gerçekten yalnız kalabileceğinizi unutmayın.
Balık
Aşırı yememeye özen göstermelisiniz. Duygu durumlarınızı kontrol etmenin pek çok yolu mevcut.