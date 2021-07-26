Günlük burç yorumları - 26 Temmuz 2021

26.07.2021 - 07:10
Doğa ile barışık bir gün
Üzerinde bir halsizlik, motivasyonunuzda düşüklük olabilir. Olabildiğince dik durmaya gayret etmeniz iyi olur.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün boşa koysanız dolmayabilir. “Dolu dolu duran hiçbir şey yok zaten!” diyerek moralinizi bozmayın. Sanki çok mutluymuş gibi davranın en iyisi.
Boğa
Kendinizi bugün olaylara ve insanlara dair daha empati içinde hissedebilirsiniz. Ama para konusunda bu empati çok işlemeyebilir.
İkizler
Koşturmalı bir gün geçireceksiniz gibi görünüyor. Kendinizi yer yer bir anda yorulmuş hissedebilirsiniz. Sağlığınıza ve su tüketimine dikkat edin.
Yengeç
Para ile ilgili konularda biraz can sıkıntısı yaşamanız olası. Kendinizi olabildiğince sakin tutmaya gayret edin. Alacak verecek dengesine dikkat!
Aslan
Ani maddi kayıplara açık bir gün. Siz önleminizi alığınız sürece bir zarar görmeyeceksiniz. Zamanında aldığınız kararların neticesini görebilirsiniz.
Başak
Yetersizlik duygusu bugün sizi yer yer yoklayabilir. Aslında bugün kendinizi doğaya bırakmanız sizin için çok doğru bir karar olur.
Terazi
Çalışma koşullarında olumlu gelişmeler olabilir. Bu konuda olumlu adımlar atmak için hiçte fena bir gün değil. Olabildiğince olumlu olun.
Akrep
Duygusal anlamda oldukça hassas zamanlar geçirebilirsiniz bugün. Kendinizi olmadık birine kaptırmadığınız sürece sorun yok.
Yay
Bugün özellikle imzaladıklarınıza ve vereceğiniz sözlere dikkat etmenizi öneririm. Cesur konuşmalardan ve ayağı yere basmayan sözlere kanmayın.
Oğlak
Kardeşlerinizden veya kardeşiniz kadar yakın olan arkadaşlarınızdan ve tabi hizmet alıp verdiğiniz insanlara dikkat edin. Tartışmaya açıksınız.
Kova
Bugün para konularına hiç girmezseniz harika olur. Gökyüzü sert ve tam da sizin parayla ilgili konularınızda söz sahibi. Biraz sabırlı olun.
Balık
Bugün Ay sizi duygusal anlamda sıkıştırabilir. O nedenle derin derin soluklar alıp “Bunların hepsi geçici!” deyin ve sükûnetinizi koruyun.