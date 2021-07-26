Günlük burç yorumları - 26 Temmuz 2021

Astrolog Murat İpek'ten 26 Temmuz 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

26.07.2021 - 07:10

Günlük burç yorumları - 26 Temmuz 2021 - 1

Doğa ile barışık bir gün

Üzerinde bir halsizlik, motivasyonunuzda düşüklük olabilir. Olabildiğince dik durmaya gayret etmeniz iyi olur.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 26 Temmuz 2021 - 2

Koç

Bugün boşa koysanız dolmayabilir. “Dolu dolu duran hiçbir şey yok zaten!” diyerek moralinizi bozmayın. Sanki çok mutluymuş gibi davranın en iyisi.

Günlük burç yorumları - 26 Temmuz 2021 - 3

Boğa

Kendinizi bugün olaylara ve insanlara dair daha empati içinde hissedebilirsiniz. Ama para konusunda bu empati çok işlemeyebilir.

Günlük burç yorumları - 26 Temmuz 2021 - 4

İkizler

Koşturmalı bir gün geçireceksiniz gibi görünüyor. Kendinizi yer yer bir anda yorulmuş hissedebilirsiniz. Sağlığınıza ve su tüketimine dikkat edin.

Günlük burç yorumları - 26 Temmuz 2021 - 5

Yengeç

Para ile ilgili konularda biraz can sıkıntısı yaşamanız olası.  Kendinizi olabildiğince sakin tutmaya gayret edin. Alacak verecek dengesine dikkat!

Günlük burç yorumları - 26 Temmuz 2021 - 6

Aslan

Ani maddi kayıplara açık bir gün. Siz önleminizi alığınız sürece bir zarar görmeyeceksiniz. Zamanında aldığınız kararların neticesini görebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 26 Temmuz 2021 - 7

Başak

Yetersizlik duygusu bugün sizi yer yer yoklayabilir. Aslında bugün kendinizi doğaya bırakmanız sizin için çok doğru bir karar olur.

Günlük burç yorumları - 26 Temmuz 2021 - 8

Terazi

Çalışma koşullarında olumlu gelişmeler olabilir. Bu konuda olumlu adımlar atmak için hiçte fena bir gün değil. Olabildiğince olumlu olun.

Günlük burç yorumları - 26 Temmuz 2021 - 9

Akrep

Duygusal anlamda oldukça hassas zamanlar geçirebilirsiniz bugün. Kendinizi olmadık birine kaptırmadığınız sürece sorun yok.  

Günlük burç yorumları - 26 Temmuz 2021 - 10

Yay

Bugün özellikle imzaladıklarınıza ve vereceğiniz sözlere dikkat etmenizi öneririm. Cesur konuşmalardan ve ayağı yere basmayan sözlere kanmayın.

Günlük burç yorumları - 26 Temmuz 2021 - 11

Oğlak

Kardeşlerinizden veya kardeşiniz kadar yakın olan arkadaşlarınızdan ve tabi hizmet alıp verdiğiniz insanlara dikkat edin. Tartışmaya açıksınız.

Günlük burç yorumları - 26 Temmuz 2021 - 12

Kova

Bugün para konularına hiç girmezseniz harika olur. Gökyüzü sert ve tam da sizin parayla ilgili konularınızda söz sahibi. Biraz sabırlı olun.

Günlük burç yorumları - 26 Temmuz 2021 - 13

Balık

Bugün Ay sizi duygusal anlamda sıkıştırabilir. O nedenle derin derin soluklar alıp “Bunların hepsi geçici!” deyin ve sükûnetinizi koruyun.

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