Günlük burç yorumları (26 Temmuz 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 26 Temmuz 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 26.07.2022 - 00:17

Günlük burç yorumları (26 Temmuz 2022) - 1

Ay, Yengeç burcuna geçti. Birikim ve koleksiyon ihtiyacının yoğunluğu fazla harcamalara davetiye çıkarabilir.

Günlük burç yorumları (26 Temmuz 2022) - 2

Koç

Enerjinizi ev ve aile yaşamına aktarabilirsiniz. Gayrimenkul alım satımı gündemde olabilir.

Günlük burç yorumları (26 Temmuz 2022) - 3

Boğa

Geçmişe dair anılarla karşılaşabilirsiniz, çeşitli seyahat ve ziyaretlerin bahsi geçebilir.

Günlük burç yorumları (26 Temmuz 2022) - 4

İkizler

Maddi açıdan kendinizi garanti altına almak isteyebilirsiniz. Finansal konularda aile büyüklerinizin desteği olabilir.

Günlük burç yorumları (26 Temmuz 2022) - 5

Yengeç

Çevrenizle olumlu etkileşim kurmak için oldukça uygun, iletişim alanında başarılı olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Temmuz 2022) - 6

Aslan

Gizli kalmasını istediğiniz konulara odaklanabilir, yalnızlığın tadını çıkarmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Temmuz 2022) - 7

Başak

Arkadaş ortamlarında, sosyal gruplarda yardımınıza ihtiyaç duyulabilir, tedbiri elden bırakmamakta fayda var.

Günlük burç yorumları (26 Temmuz 2022) - 8

Terazi

Kamusal ve sosyal alanlarda değişime duyarlı olabilirsiniz. Seçenekler arasında kalmak söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (26 Temmuz 2022) - 9

Akrep

Akılcı olmaktan ziyade duygusal kararlar almanız söz konusu olabilir. Sezgisel kavrayışınıza güvenmeyi tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Temmuz 2022) - 10

Yay

İrade gücünüzün arttığını hissedebilir, korku ve kaygılarınızla yüzleşebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Temmuz 2022) - 11

Oğlak

Özel ilişkilerinizde hassas bir tavır sergileyebilirsiniz, önemli kararları ertelemekte fayda var.

Günlük burç yorumları (26 Temmuz 2022) - 12

Kova

Sağlık sorunlarına ve ev içi kazalara karşı dikkatli olun derim, dalgınlıklar yaşanabilir.

Günlük burç yorumları (26 Temmuz 2022) - 13

Balık

Bağ kurma ve sevdiğiniz insanlarla vakit geçirme ihtiyacınız artabilir, kendinizi rahatlatacağınız alanlara yönelebilirsiniz.

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