Günlük burç yorumları (26 Temmuz 2022)

Haberler - ntv.com.tr 26.07.2022 - 00:17
Ay, Yengeç burcuna geçti. Birikim ve koleksiyon ihtiyacının yoğunluğu fazla harcamalara davetiye çıkarabilir.
Koç
Enerjinizi ev ve aile yaşamına aktarabilirsiniz. Gayrimenkul alım satımı gündemde olabilir.
Boğa
Geçmişe dair anılarla karşılaşabilirsiniz, çeşitli seyahat ve ziyaretlerin bahsi geçebilir.
İkizler
Maddi açıdan kendinizi garanti altına almak isteyebilirsiniz. Finansal konularda aile büyüklerinizin desteği olabilir.
Yengeç
Çevrenizle olumlu etkileşim kurmak için oldukça uygun, iletişim alanında başarılı olabilirsiniz.
Aslan
Gizli kalmasını istediğiniz konulara odaklanabilir, yalnızlığın tadını çıkarmak isteyebilirsiniz.
Başak
Arkadaş ortamlarında, sosyal gruplarda yardımınıza ihtiyaç duyulabilir, tedbiri elden bırakmamakta fayda var.
Terazi
Kamusal ve sosyal alanlarda değişime duyarlı olabilirsiniz. Seçenekler arasında kalmak söz konusu olabilir.
Akrep
Akılcı olmaktan ziyade duygusal kararlar almanız söz konusu olabilir. Sezgisel kavrayışınıza güvenmeyi tercih edebilirsiniz.
Yay
İrade gücünüzün arttığını hissedebilir, korku ve kaygılarınızla yüzleşebilirsiniz.
Oğlak
Özel ilişkilerinizde hassas bir tavır sergileyebilirsiniz, önemli kararları ertelemekte fayda var.
Kova
Sağlık sorunlarına ve ev içi kazalara karşı dikkatli olun derim, dalgınlıklar yaşanabilir.
Balık
Bağ kurma ve sevdiğiniz insanlarla vakit geçirme ihtiyacınız artabilir, kendinizi rahatlatacağınız alanlara yönelebilirsiniz.